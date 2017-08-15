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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:32

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Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре «золота» на Кубке Казахстана

Об итогах выступления актауских спортсменов на Кубке Казахстана по пляжному волейболу среди юношей и девушек рассказал Нурлан Конилкос, тренер волейбольного клуба «Каспий».

Фото предоставил Нурлан Конилкос
Актауские спортсмены завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.

Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре «золота» на Кубке Казахстана


Обладателями золотых медалей среди девушек 2000-2001 годов рождения стали Алена Чугайнова в паре с Даной Рубилко из команды «Каспий».

«Золото» команде принесли Анастасия Уколова и Дана Шингисова из команды «Каспий-2», выступавшие в возрастной категории спортсменов 2002-2003 годов рождения.

Среди девушек 2004-2005 годов рождения первое место завоевали Юлия Руцкая в паре с Юлией Христолюбовой из команды «Каспий-3».

Среди юношей 2004-2005 годов рождения сильнее всех оказались игроки команды «Каспий-3» в составе Клима Рюхова и Ивайло Тодорова. 

Бронзовые медали среди юношей 2003-2004 годов рождения достались Дархану Аманжолову и Дамиру Лапову из команды «Каспий-1». В этой же возрастной категории третье место досталось Полине Кондрашиной в паре с Валерией Ифраимовой из команды «Каспий-1».

Кубок страны по пляжному волейболу среди юношей и девушек прошел в Алматы с 10 по 14 августа.


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Комментарии ( 1 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 16:25
Молодцы ребята! С победой!!!!
 
 

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