Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре «золота» на Кубке Казахстана

Актауские спортсмены завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.Обладателями золотых медалей среди девушек 2000-2001 годов рождения стали Алена Чугайнова в паре с Даной Рубилко из команды «Каспий».«Золото» команде принесли Анастасия Уколова и Дана Шингисова из команды «Каспий-2», выступавшие в возрастной категории спортсменов 2002-2003 годов рождения.Среди девушек 2004-2005 годов рождения первое место завоевали Юлия Руцкая в паре с Юлией Христолюбовой из команды «Каспий-3».Среди юношей 2004-2005 годов рождения сильнее всех оказались игроки команды «Каспий-3» в составе Клима Рюхова и Ивайло Тодорова.Бронзовые медали среди юношей 2003-2004 годов рождения достались Дархану Аманжолову и Дамиру Лапову из команды «Каспий-1». В этой же возрастной категории третье место досталось Полине Кондрашиной в паре с Валерией Ифраимовой из команды «Каспий-1».Кубок страны по пляжному волейболу среди юношей и девушек прошел в Алматы с 10 по 14 августа.