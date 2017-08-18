Регбисты из Актау стали бронзовыми призерами пятого тура чемпионата Казахстана

Команда Актау. Фото предоставил Николай Белкин

В пятом туре чемпионата Казахстана по регби спортсмены из Актау встретилась с соперниками из Алматы, Талдыкоргана, Усть-Каменногорска и Павлодара.



- В первой встрече наши регбисты обыграли команду «Гвардия» из Алматы. Очень сложная игра была, сильные соперники. В следующем матче мы уступили алматинской команде «Азия спорт». В третьей игре обыграли команду из Павлодара. В следующей схватке проиграли талдыкорганскому «Олимпу». В борьбе за «бронзу» одержали победу над соперниками из Усть-Каменогорска. С каждым туром игры становятся все сложнее и труднее, но ребята справились с поставленной задачей. Впереди нас ждет еще два тура. Мы хотим поблагодарить руководство управления спорта и физкультуры Мангистауской области за постоянную поддержку нашей команды, - сказал Николай Белкин.



Пятый тур чемпионата Казахстана завершился в Алматы 17 августа.