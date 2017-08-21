Теннисистку Гузель Торшаеву из Актау зачислили в республиканскую школу Олимпийского резерва

- Гузель занимается теннисом с шести лет. Уже через полгода тренировок я заметила в ней хорошие способности. В восемь лет Гузель стала завоевывать первые медали. Чаще всего ей приходилось состязаться с соперницами постарше. В 10 лет Гузель стала выезжать на турниры среди взрослых, республиканские и международные тренировочные сборы. Сегодня Гузель успешно сдала все экзамены и зачислена в школу, - рассказала Светлана Руденко.
Одним из условий поступления в школу олимпийского резерва стала хорошая успеваемость в общеобразовательном учебном заведении.
Напомним, на X Международном детском фестивале настольного тенниса 13-летняя Гузель Торшаева заняла третье место. В 2016 году спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире в Болгарии.