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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:08

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Теннисистку Гузель Торшаеву из Актау зачислили в республиканскую школу Олимпийского резерва

За 40-летнюю историю настольного тенниса в Мангистау юная спортсменка стала первой девочкой, зачисленной в республиканскую специализированную школу-интернат олимпийского резерва. Об этом рассказала Светлана Руденко, тренер и наставник 13-летней теннисистки.

Гузель Торшаева, ученица школы олимпийского резерва. Фото предоставлено С.Руденко
Гузель Торшаевой предстоит пять лет учебы и тренировок в республиканской школе «Шанырак».

- Гузель занимается теннисом с шести лет. Уже через полгода тренировок я заметила в ней хорошие способности. В восемь лет Гузель стала завоевывать первые медали. Чаще всего ей приходилось состязаться с соперницами постарше. В 10 лет Гузель стала выезжать на турниры среди взрослых, республиканские и международные тренировочные сборы. Сегодня Гузель успешно сдала все экзамены и зачислена в школу, - рассказала Светлана Руденко.

Одним из условий поступления в школу олимпийского резерва стала хорошая успеваемость в общеобразовательном учебном заведении.

Напомним, на X Международном детском фестивале настольного тенниса 13-летняя Гузель Торшаева заняла третье место. В 2016 году спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире в Болгарии.


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