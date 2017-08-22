В Актау стартует чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин

Подъем на учебную башню по штурмовым лестницам. Фото Службы пожаротушения

В программу пятидневных соревнований входят преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и пожарная эстафета.



- Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Мангистауской области последний раз провели в 80-е годы на стадионе «Труд». Все регионы представят лучших бойцов. Пожарно-спасательный спорт - это не только соревнования на быстроту и силу, но и проверка командного духа. Надеемся, наши ребята выступят успешно и покажут профессионализм, - сказала Рукия Сычева, пресс-секретарь группы государственного языка и информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.



Программа соревнований:



Торжественное открытие состоится 22 августа в 19:00 на набережной 15 микрорайона Актау.



Пожарная эстафета пройдет на стадионе в Курыке 23 августа с 11:00 до 19:00.



Подъем по штурмовой лестнице учебной башни на территории специализированной пожарной части № 1 - 24 августа с 09:00 до 18:00.



Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями в СК «Жас Канат» - 25 августа с 09:00 до 18:00.



Боевое развертывание - 26 августа с 09:00 до 18:00 в СК «Жас Канат».



Торжественное закрытие чемпионата пройдет 26 августа 19:00 на набережной в 15 микрорайоне Актау.



Посетить чемпионат жители Актау смогут бесплатно.