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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:57

Просмотров: 117

В Актау стартует чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин

Сегодня, 22 августа, на набережной в 15 микрорайоне пройдет торжественная церемония открытия. За победу в чемпионате будут бороться 300 спортсменов.

Подъем на учебную башню по штурмовым лестницам. Фото Службы пожаротушения
В программу пятидневных соревнований входят преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и пожарная эстафета.

- Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Мангистауской области последний раз провели в 80-е годы на стадионе «Труд». Все регионы представят лучших бойцов. Пожарно-спасательный спорт - это не только соревнования на быстроту и силу, но и проверка командного духа. Надеемся, наши ребята выступят успешно и покажут профессионализм, - сказала Рукия Сычева, пресс-секретарь группы государственного языка и информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Программа соревнований:

Торжественное открытие состоится 22 августа в 19:00 на набережной 15 микрорайона Актау.

Пожарная эстафета пройдет на стадионе в Курыке 23 августа с 11:00 до 19:00.

Подъем по штурмовой лестнице учебной башни на территории специализированной пожарной части № 1 - 24 августа с 09:00 до 18:00.

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями в СК «Жас Канат» - 25 августа с 09:00 до 18:00.

Боевое развертывание - 26 августа с 09:00 до 18:00 в СК «Жас Канат».

Торжественное закрытие чемпионата пройдет 26 августа 19:00 на набережной в 15 микрорайоне Актау.

Посетить чемпионат жители Актау смогут бесплатно.


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