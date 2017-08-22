В Актау стартует чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин

- Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Мангистауской области последний раз провели в 80-е годы на стадионе «Труд». Все регионы представят лучших бойцов. Пожарно-спасательный спорт - это не только соревнования на быстроту и силу, но и проверка командного духа. Надеемся, наши ребята выступят успешно и покажут профессионализм, - сказала Рукия Сычева, пресс-секретарь группы государственного языка и информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.
Программа соревнований:
Торжественное открытие состоится 22 августа в 19:00 на набережной 15 микрорайона Актау.
Пожарная эстафета пройдет на стадионе в Курыке 23 августа с 11:00 до 19:00.
Подъем по штурмовой лестнице учебной башни на территории специализированной пожарной части № 1 - 24 августа с 09:00 до 18:00.
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями в СК «Жас Канат» - 25 августа с 09:00 до 18:00.
Боевое развертывание - 26 августа с 09:00 до 18:00 в СК «Жас Канат».
Торжественное закрытие чемпионата пройдет 26 августа 19:00 на набережной в 15 микрорайоне Актау.
Посетить чемпионат жители Актау смогут бесплатно.