Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе

- Мы не ставили высоких задач, так как понимали, что наши футболисты играли с юношами на год-два старше. Ребята почувствовали, что такое соревнования, показали характер. Хотелось бы отметить игроков, которые неплохо показали себя. Это Бейбарыс Жанай, Нуржан Жумабай, Жан Пурханатдин и Алишер Жанбырбай. Многим зрителям понравилась наша команда, а особенно универсальный игрок Ерсын Орынтай, которому удалось играть на всех позициях. Мы прогрессируем и в дальнейшем покажем хороший уровень, - поделился тренер.

Ерсын Орынтай

Юные футболисты из Актау провели пять встреч: с представителями Астаны, Атырау, Уральска и две встречи со спортсменами из Актобе.- В последней игре с уральским «Акжайыком» Аянжан Шакрат забил один гол. Дублем отличился Баглан Адилхан. Его назвали лучшим бомбардиром турнира. Но все же наша команда уступила со счетом 5:3 и заняла шестую позицию, - рассказал Аскар Кельджанов.Для юных актауских футболистов, как рассказал Аскар Кельджанов, это были первые соревнования республиканского масштаба.Состав команды ПФК «Каспий» из игроков 2009-2010 годов рождения, по словам тренера, сформирован месяц назад. Она является самой младшей группой. Самый молодой участник команды - Мерей Адилхан, ему шесть лет.Досымжан Досетов, Бексултан Русланулы, Сагыныш Сагымбаев, Бекзат Тлеген, Бексултан Мергенгали, Аянжан Шакрат, Имануил Пурханатдин, Имангали Тулегенов, Баглан Адилхан, Саят Ретжепов, Рахымжан Берик, Алишер Жанбырбай, Нуржан Жумабай, Бейбарыс Жанай, Абдигазиз Тлекбай, Жан Пурханатдин, Султанбек Беккалиев, Ерсын Орынтай, Амир Кабылжан и самый юный участник команды Мерей Адилхан - ему шесть лет.Аскар Кельджанов благодарит федерацию футбола Актау, Аскара Абильдаева, Василия Юрченко, Ерлана Жумагулова и Ербатыра Алпысбая. А также родителей и спонсоров, которые помогли в организации выезда.