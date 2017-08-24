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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:47

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Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе

Команда футбольного клуба «Каспий» заняла шестое место. Об этом рассказал Аскар Кельджанов, тренер футбольного центра «Каспий».

Фото пресс-службы ФК «Актобе»
Юные футболисты из Актау провели пять встреч: с представителями Астаны, Атырау, Уральска и две встречи со спортсменами из Актобе.

Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе


- В последней игре с уральским «Акжайыком» Аянжан Шакрат забил один гол. Дублем отличился Баглан Адилхан. Его назвали лучшим бомбардиром турнира. Но все же наша команда уступила со счетом 5:3 и заняла шестую позицию, - рассказал Аскар Кельджанов.

Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе


Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе


Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе


Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе


Для юных актауских футболистов, как рассказал Аскар Кельджанов, это были первые соревнования республиканского масштаба.

- Мы не ставили высоких задач, так как понимали, что наши футболисты играли с юношами на год-два старше. Ребята почувствовали, что такое соревнования, показали характер. Хотелось бы отметить игроков, которые неплохо показали себя. Это Бейбарыс Жанай, Нуржан Жумабай, Жан Пурханатдин и Алишер Жанбырбай. Многим зрителям понравилась наша команда, а особенно универсальный игрок Ерсын Орынтай, которому удалось играть на всех позициях. Мы прогрессируем и в дальнейшем покажем хороший уровень, - поделился тренер.


Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе

Ерсын Орынтай


Состав команды ПФК «Каспий» из игроков 2009-2010 годов рождения, по словам тренера, сформирован месяц назад. Она является самой младшей группой. Самый молодой участник команды - Мерей Адилхан, ему шесть лет.

Список участников команды «Каспий»: Досымжан Досетов, Бексултан Русланулы, Сагыныш Сагымбаев, Бекзат Тлеген, Бексултан Мергенгали, Аянжан Шакрат, Имануил Пурханатдин, Имангали Тулегенов, Баглан Адилхан, Саят Ретжепов, Рахымжан Берик, Алишер Жанбырбай, Нуржан Жумабай, Бейбарыс Жанай, Абдигазиз Тлекбай, Жан Пурханатдин, Султанбек Беккалиев, Ерсын Орынтай, Амир Кабылжан и самый юный участник команды Мерей Адилхан - ему шесть лет.

Юные футболисты из Актау выступили на междугороднем турнире в Актобе


Аскар Кельджанов благодарит федерацию футбола Актау, Аскара Абильдаева, Василия Юрченко, Ерлана Жумагулова и Ербатыра Алпысбая. А также родителей и спонсоров, которые помогли в организации выезда.


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