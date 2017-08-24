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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:35

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Сборная Мангистау лидирует по итогам первого дня чемпионата Казахстана по пожарно-спасательному спорту

Спасатели из Мангистау одержали победу в пожарной эстафете, которая прошла в Курыке. Сегодня, 24 августа, во второй день чемпионата, участники соревнуются в подъеме по пожарной лестнице.

Фото пресс-службы пожаротушения и аварийно- спасательных работ
Пожарная эстафета состояла из четырех этапов. На первом этапе спортсмены поднимались на крышу дома. На втором - преодолевали забор высотой два метра. На третьем этапе спасатели прокладывали рукавную линию. В финале участникам предстояло справиться с огнем.

Сборная Мангистау лидирует по итогам первого дня чемпионата Казахстана по пожарно-спасательному спорту


По итогам первого дня соревнований в общекомандном зачете лидирует сборная Мангистауской области. На втором - команда Павлодарской области. На третьем месте расположилась команда Астаны.

- Соревнования для нашей команды начались отлично. Состязались мы с 19 командами на равных условиях. Соперники сильные, было тяжело, но мы старались и сделали свое дело, - сказал Айбек Хибатов, участник сборной команды Мангистау.



- Чемпионат в этом году проходит в Актау у Каспийского моря. И это задает определенный тонус для участников. Соревнования проходят на высоком организационном уровне, созданы все условия. Судят участников специалисты из других регионов. Ни один из участников не жаловался на несправедливое судейство. Отрадно, что спортсмены, тренеры и болельщики стали частью большой и сплоченной команды. Сегодня пожарно-спасательный спорт вышел на международный уровень, в него вовлечены более 30 стран. Победители нынешнего чемпионата войдут в состав национальной сборной и представят Казахстан на чемпионате мира, который пройдет 25 сентября в Турции, - сказал Даурен Данаев, главный судья чемпионата, директор спортивной федерации спорта пожарных и спасателей Казахстана.

Среди почетных гостей чемпионата - ветеран пожарно-спасательного спорта Илья Инасаридзе.

Сборная Мангистау лидирует по итогам первого дня чемпионата Казахстана по пожарно-спасательному спорту


Сборная Мангистау лидирует по итогам первого дня чемпионата Казахстана по пожарно-спасательному спорту


- Рад, что в нашем регионе спустя 30 лет вновь решили провести чемпионат. Пожарно-спасательный спорт - один из сложных видов, знаю не понаслышке. Сегодня соревнования проходят на прекрасно подготовленной спортивной базе. Все сделано для того, чтобы спортсмены показывали высокие результаты. Это говорит о том, что пожарный спорт развивается в Мангистау. Болею душой за наших ребят, они показывают отточенный характер и сплоченность команды. Всем молодым спортсменам я желаю удачи и победы, - поделился впечатлениями Илья Инасаридзе.

Сегодня, 24 августа, соревнования открыли женщины, которые выступили в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Мужчины состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа. Результаты второго соревновательного дня будут сообщены позже.

Сборная Мангистау лидирует по итогам первого дня чемпионата Казахстана по пожарно-спасательному спорту


Завтра, 25 августа, с 09:00 до 18:00 спортсменов ждет преодоление 100-метровой полосы с препятствиями в спортивном комплексе «Жас Канат».
Боевое развертывание пройдет 26 августа с 09:00 до 18:00 в СК «Жас Канат».

Торжественное закрытие чемпионата пройдет 26 августа в 19:00 на набережной в 15 микрорайоне Актау. Посетить соревнования жители Актау смогут бесплатно.


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Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин


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