Открытый турнир по настольному теннису прошел в Актау

Чемпионом среди ветеранов стал Султангерей Тилегенов, представитель АО «ММГ».
Лучшую игру среди женщин показала Карина Борсакбаева из школы №6 Актау.
Вторые места в своих категориях получили Еркин Бурбасов, тренер «Мангистау-Арена», Махатай Рамазанов, тренер спорткомплекса «Теннис» и Зарина Борсакбаева, представительница школы №6.
Бронзовые медали завоевали Виктор Снегур из Молдовы, Александр Архипов из компании «МРЭК» и Акбота Тилегенова из школы №20.
Сунгат Муналбаев, президент федерации настольного тенниса Мангистауской области, вручил победителям турнира грамоты, медали и денежные призы.