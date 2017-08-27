Открытый турнир по настольному теннису прошел в Актау

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено организаторами

Федерация настольного тенниса Мангистауской области первое место среди взрослых присудила Енгельди Рамазанову из специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Шанырак».



Чемпионом среди ветеранов стал Султангерей Тилегенов, представитель АО «ММГ».



Лучшую игру среди женщин показала Карина Борсакбаева из школы №6 Актау.



Вторые места в своих категориях получили Еркин Бурбасов, тренер «Мангистау-Арена», Махатай Рамазанов, тренер спорткомплекса «Теннис» и Зарина Борсакбаева, представительница школы №6.



Бронзовые медали завоевали Виктор Снегур из Молдовы, Александр Архипов из компании «МРЭК» и Акбота Тилегенова из школы №20.



Сунгат Муналбаев, президент федерации настольного тенниса Мангистауской области, вручил победителям турнира грамоты, медали и денежные призы.