«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 27 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.85 KZT
  • €1 = 392.86 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 0

Открытый турнир по настольному теннису прошел в Актау

В соревнованиях, посвященных 70-летию почетного гражданина Актау Мендеша Салихова, определились три чемпиона и шесть призеров. В турнире участвовали более полусотни спортсменов до 40 лет.

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено организаторами
Федерация настольного тенниса Мангистауской области первое место среди взрослых присудила Енгельди Рамазанову из специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Шанырак».

Чемпионом среди ветеранов стал Султангерей Тилегенов, представитель АО «ММГ».

Лучшую игру среди женщин показала Карина Борсакбаева из школы №6 Актау.

Вторые места в своих категориях получили Еркин Бурбасов, тренер «Мангистау-Арена», Махатай Рамазанов, тренер спорткомплекса «Теннис» и Зарина Борсакбаева, представительница школы №6.

Бронзовые медали завоевали Виктор Снегур из Молдовы, Александр Архипов из компании «МРЭК» и Акбота Тилегенова из школы №20.

Сунгат Муналбаев, президент федерации настольного тенниса Мангистауской области, вручил победителям турнира грамоты, медали и денежные призы.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика