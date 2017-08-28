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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:35

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Баскетболистки из команды «Актау 7292» получили спортивные звания и разряды

Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий».

Вручение званий актауским баскетболисткам
По итогам игр сезона 2016-2017 гг. команда «Актау 7292» заняла второе место. В настоящее время девушки готовятся к очередному чемпионату страны.

Баскетболистки из команды «Актау 7292» получили спортивные звания и разряды


10 игрокам команды на баскетбольной спортивной площадке DOMA DOMA STREET COURT на набережной 7 микрорайона вручили удостоверения «Мастер спорта Республики Казахстан» и «Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан».

Баскетболистки из команды «Актау 7292» получили спортивные звания и разряды


Мастерами спорта стали Карина Курманалина, Валерия Соколова, Анастасия Ильясова и Ирина Низовцева.

Баскетболистки из команды «Актау 7292» получили спортивные звания и разряды


Акмаржан Саргожаева, Айкун Бижанова, Сабина Даулет, Камила Худайбердиева и Алена Грибенькова стали кандидатами в мастера спорта.

Отделение баскетбола для девочек начало работу на базе детско-юношеской спортивной школы «Жастар» в 2009 году.

Баскетболистки из команды «Актау 7292» получили спортивные звания и разряды


На первых соревнованиях чемпионата Казахстана среди детско-юношеских команд в 2010 году девочки были на седьмом месте. Далее команда становилась призером и чемпионом Казахстана.

Баскетболистки из команды «Актау 7292» получили спортивные звания и разряды


В 2015 году управление спорта и физической культуры Мангистауской области приняло решение попробовать силы девушек на чемпионате страны среди женских команд Высшей лиги. И с первой попытки 16-17-летние девушки становятся бронзовыми призерами сезона 2015-2016 гг., играя с девушками намного старше себя.


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