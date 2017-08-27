В Актау победителям чемпионата РК по пожарно-спасательному спорту вручили ключи от автомобиля

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26 августа на набережной прошла церемония закрытия XXIV Летнего чемпионата РК по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и IV чемпионата по пожарно-спасательному спорту среди женщин.В течение четырех дней пожарные боролись за звание лучших в отработке четырех нормативов: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и пожарная эстафета.Спасатели из Мангистау одержали победу в пожарной эстафете, которая прошла 23 августа в Курыке. Пожарная эстафета состояла из четырех этапов. На первом этапе спортсмены поднимались на крышу дома. На втором - преодолевали забор высотой два метра. На третьем этапе спасатели прокладывали рукавную линию. В финале участникам предстояло справиться с огнем.- Спорт пожарных и спасателей - спорт мужественных и отважных людей, готовых в любую секунду прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. Он требует хорошей физической подготовки, формирует такие важные качества, как самоотверженность, профессионализм и выносливость. Наша команда выступила достойно. Для многих наша победа в пожарной эстафете стала интригой, никто не ожидал, - сказал мастер спорта СССР Владимир Абозов, тренер сборной Мангистауской области по пожарно-спасательному спорту.На втором этапе в подъеме по штурмовой лестнице в личном зачете среди мужчин первое место занял Дмитрий Агафонов из команды Западно-Казахстанской области. Второе место у Махамбета Сатыбалдиева из Актюбинской области. Ну а третье место досталось Василию Макееву из Павлодарской области. В личном зачете среди женщин первое место заняла спортсменка из Кызылординской области Назерке Омиргалиева, второе место у Нургуль Сулейменовой из Астаны. «Бронза» досталось Анастасии Астафьевой из Акмолинской области.В общекомандном зачете на этапе победа досталась мужской и женской командам из столицы.Вслед за первыми победами в пожарной эстафете и в подъёме по штурмовой лестнице в окна учебной башни 25 августа спортсмены вышли на беговые дорожки стадиона «Жас Канат», чтобы побороться за звание чемпиона в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.Среди женщин в личном зачете медаль высшей пробы завоевала Анастасия Шемпель (Павлодарская область), серебряным призером стала Елена Гептина (Астана), а бронзовым – Виктория Бекмухамбетова (Актюбинская область). В общекомандном зачете на первом месте команда из Астаны.Среди мужчин на первую ступень пьедестала почета поднялся Данил Пузиков (Тараз), следом за ним идут Мурагер Кокенов (Восточно-Казахстанская область) и Азамат Досмуратов (Южно-Казахстанская область). В общекомандном зачете первое место заняла команда из ВКО.В боевом развертывании среди мужчин лучшими стали огнебоцы из столицы. Главный приз - автомобиль - отправится в ДЧС Астаны. Девушки также приняли участие в проведении боевого развертывания. Самыми быстрыми оказались представительницы Южно-Казахстанской области.- Четыре дня шла жаркая борьба, все команды были подготовлены, сильные соперники. Получили заряд позитивных эмоций, много нового и положительного опыта. Очень доволен своими ребятами, они не подвели. С честью защитили наш столичный гарнизон. Главный приз и более 50 медалей мы увезем с собой, - отметил майор гражданской защиты Максут Есполов, начальник школы профессиональной подготовки ДЧС Астаны.Чемпионат по пожарно-спасательному спорту собрал более 300 пожарных из разных регионов страны.