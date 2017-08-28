Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре медали в финале чемпионата Казахстана

«Серебро» завоевали участники команды «Каспий-1» в составе Александра Бабичева и Алексея Кулешова. Бронзовыми призерами стали Сергей Цыкунов и Павел Алейник из команды «Каспий-2».Анастасия Уколова в паре с Даной Рубилко из команды «Каспий-2» стали серебряными призерами чемпионата. Третье место завоевали спортсменки из команды «Каспий-1» Бактыгуль Самаликова и Алена Чугайнова.- Приехали сильнейшие пары из Алматы и Астаны, которые составили нам жесткую конкуренцию. Я думаю, сыграли достойно. В дальнейшем ребята будут готовиться к международным играм, которые пройдут в начале сентября, - сказал Нурлан Конилкос.Финал чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужчин и женщин прошел в Алматы с 24 по 27 августа. Участие в соревнованиях приняли 13 мужских и девять женских команд.