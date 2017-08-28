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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 309

Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре медали в финале чемпионата Казахстана

Воспитанники волейбольного клуба «Каспий» завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщил Нурлан Конилкос, тренер спортсменов.

Призеры чемпионата. Фото предоставил Нурлан Конилкос
«Серебро» завоевали участники команды «Каспий-1» в составе Александра Бабичева и Алексея Кулешова. Бронзовыми призерами стали Сергей Цыкунов и Павел Алейник из команды «Каспий-2».

Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре медали в финале чемпионата Казахстана


Анастасия Уколова в паре с Даной Рубилко из команды «Каспий-2» стали серебряными призерами чемпионата. Третье место завоевали спортсменки из команды «Каспий-1» Бактыгуль Самаликова и Алена Чугайнова.

Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре медали в финале чемпионата Казахстана


- Приехали сильнейшие пары из Алматы и Астаны, которые составили нам жесткую конкуренцию. Я думаю, сыграли достойно. В дальнейшем ребята будут готовиться к международным играм, которые пройдут в начале сентября, - сказал Нурлан Конилкос.

Пляжные волейболисты из Актау завоевали четыре медали в финале чемпионата Казахстана


Финал чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужчин и женщин прошел в Алматы с 24 по 27 августа. Участие в соревнованиях приняли 13 мужских и девять женских команд.


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Комментарии ( 1 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 19:30
Победа - это прекрасно! Молодцы! Но когда же у подрастающего поколения возобновятся тренировки? Все лето прошло. Столько упущенного времени научиться хорошо играть детям!
 
 

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