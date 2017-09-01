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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:31

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В Мангистау подвели итоги областного чемпионата по пауэрлифтингу

В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района. Об итогах турнира рассказал Арман Рыскали, президент областной федерации по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.

Анастасия Бганцева и Томирис Корниенко - чемпионки соревнований. Фото предоставлено организаторами
Чемпионами соревнований стали жанаозенцы Казбек Хамзиев в весе 32 кг, Саламат Усенбаев (36 кг), Мадияр Ермекбаев (40 кг), Муслим Орынбасар (44 кг), Галымжан Бекниязов и Бексуин Айтуов (83 кг), Бахыт Бекимбетов (83+ кг), Ербол Мырзагалиев (93 кг) и Томирис Корниенко (72+ кг).

«Золото» завоевали также актауские атлеты Еркебулан Толемисов (59 кг), Конар Козбагаров (93+ кг) и Анастасия Бганцева (72 кг).

Четыре золотые медали завоевали представители Мунайлинского района: Шынгыс Елжанов (48 кг), Адил Орынбасаров (53 кг), Асылбек Жолдасбаев (66 кг) и Омирзак Балниязов, выступавший в весе 74 кг.

Серебряными призерами чемпионата стали жанаозенцы Мухаммед Рыскали (32 кг), Наурыз Уракбаев (36 кг), Абдрахман Рыскали (44 кг), Асылбек Орынбасар (48 кг), Асылбек Айтжанов (53 кг), Сундет Абдыхалыков (66 кг), Кайрат Балниязов (74 кг), Абылай Танат (83+ кг), Берик Орысбаев (83 кг), Сакен Салаватов (93 кг), Арман Рыскали (93+ кг), Рая Кенганова (72 кг) и Салтанат Аянова (72+ кг).

Представители Актау Алмас Таскадырова (59 кг), Бахтияр Даргул (83 кг) и спортсмены из Мунайлинского района Серик Орымбасар (40 кг) и Асылбек Айтжанов (53 кг) также завоевали «серебро».

Бронзовые медали чемпионата вручили жанаозенцам Жолдасу Танатарову (32 кг), Болату Орынбаеву (36 кг), Шамилю Нурадилову (40 кг), Мирасу Жолымбетову (44 кг), Мусабеку Бисенбаеву (48 кг), Роману Мукаилову (53 кг), Азамату Айтжанову (66 кг), Нурлану Тореш (74 кг), Нарулу Шакирову (83 кг), Серику Артыкову (83+ кг), Ерлану Бекниязову (83 кг), Егесу Досанову (93 кг), Марату Койшиеву (93+ кг), Карлыгаш Аманчаевой (72 кг) и Майе Майлыбаевой (72+ кг).

В Мангистау подвели итоги областного чемпионата по пауэрлифтингу


Асан Акнияз (59 кг) из Мунайлинского района также завоевал «бронзу» соревнований.

- С молодыми спортсменами в Жанаозене работают тренеры Нурлан Саламатов и Садуакас Салаватов. Аслан Суюншалиев готовит мастеров в Мунайлинском районе, Аскар Шоханов тренирует атлетов в Актау. Выражаем благодарность Бекболату Байжанову, руководителю управления физической культуры и спорта области, и Берику Ахметову, директору Жанаозенской детско-юношеской спортивной школы №2 за помощь в проведении соревнований, - рассказал Арман Рыскали.

Чемпионат Мангистауской области по пауэрлифтингу завершился 30 августа в Жанаозене.


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