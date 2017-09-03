Соревнования по sup-serfing прошли в Актау

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По словам организаторов — общественного объединения «Expo&Women», эти соревнования проводились в Актау впервые. Возраст участников был неограничен. Могли поучаствовать и те, кто встал на доску впервые. Поддержку оказало управление туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области.- Я первый раз пробовала себя в этом виде спорта всего неделю назад. И с первого раза у меня хорошо получилось. Сегодня я очень волновалась, но старалась приложить все усилия для того, чтобы победить. И очень рада, что у меня получилось, - рассказала Медина Сактаганова, обладательница первого места соревнований среди женщин.Участники должны были проплыть на доске 500 метров (250 в одну сторону, затем обогнуть буй и вернуться назад). Новички среди мужчин и женщин состязались сидя. А участники в категории «любители» - стоя.По итогам соревнований первое место среди новичков завоевал Ерлан Кидиров, второе — Данияр Токтаханов, а третьим стал — Ахат Таумурынов. В номинации «любители» первым стал Самат Султанов, вторым — Дмитрий Кулькин, и третье место завоевал Иван Кириченко. Победительницей среди женщин стала Медина Сактаганова, которая немного обошла на финише Анастасию Устимову. Третье место среди женщин завоевала 55-летняя участница Наталья Айтмухамбетова.- Было очень интересно. Я совершенно случайно узнала и попала на соревнования, но получила массу положительных эмоций. В соревнованиях подобного рода я никогда не участвовала. Просто увидела, что ребята катаются на серфе, решила попробовать свои силы, а они предложили мне поучаствовать. Конечно, я даже не предполагала, что выиграю призовое место. Но очень рада, что смогла это сделать, - поделилась впечатлениями Наталья Айтмухамбетова.