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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:31

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Соревнования по sup-serfing прошли в Актау

В соревнованиях по sup-serfing (серфинг с веслом) приняли участие 26 человек: 16 мужчин и 10 женщин.

Участники соревнований по SUP-Serfing
По словам организаторов — общественного объединения «Expo&Women», эти соревнования проводились в Актау впервые. Возраст участников был неограничен. Могли поучаствовать и те, кто встал на доску впервые. Поддержку оказало управление туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области.

- Я первый раз пробовала себя в этом виде спорта всего неделю назад. И с первого раза у меня хорошо получилось. Сегодня я очень волновалась, но старалась приложить все усилия для того, чтобы победить. И очень рада, что у меня получилось, - рассказала Медина Сактаганова, обладательница первого места соревнований среди женщин.

Участники должны были проплыть на доске 500 метров (250 в одну сторону, затем обогнуть буй и вернуться назад). Новички среди мужчин и женщин состязались сидя. А участники в категории «любители» - стоя.

По итогам соревнований первое место среди новичков завоевал Ерлан Кидиров, второе — Данияр Токтаханов, а третьим стал — Ахат Таумурынов. В номинации «любители» первым стал Самат Султанов, вторым — Дмитрий Кулькин, и третье место завоевал Иван Кириченко. Победительницей среди женщин стала Медина Сактаганова, которая немного обошла на финише Анастасию Устимову. Третье место среди женщин завоевала 55-летняя участница Наталья Айтмухамбетова.

- Было очень интересно. Я совершенно случайно узнала и попала на соревнования, но получила массу положительных эмоций. В соревнованиях подобного рода я никогда не участвовала. Просто увидела, что ребята катаются на серфе, решила попробовать свои силы, а они предложили мне поучаствовать. Конечно, я даже не предполагала, что выиграю призовое место. Но очень рада, что смогла это сделать, - поделилась впечатлениями Наталья Айтмухамбетова.

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В Актау прошли соревнования по SUP-Serfing


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Комментарии ( 3 )

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Левий (Посетители) Сегодня, 12:29
Цитата: mer
чем сидеть в кабаке или во всяких кафешках от безделья.


Да ну... Мне больше нравится сидеть в кабаке "от безделья", попивать холодную. Я в общем то 4 дня в неделю этим занимаюсь.

А зачем себя убивать спортом? У мышц конечное число сокращений, да и в префронтальной коре головного мозга при занятиях спортом возникают необратимые процессы, приводящие к скоропостижной... Человек глупостью себя убивает. Спорт зал - раз в месяц - не больше!
 
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  • Ậбыρвалг
 mer (Посетители) Сегодня, 12:22
На любителя конечно данный вид спорта,но однозначно лучше ,чем сидеть в кабаке или во всяких кафешках от безделья.
 
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Левий (Посетители) Сегодня, 11:44
Что к чему - непонятно... На месте же гребут!
 
 

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