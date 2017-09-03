Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

Тренер Болат Дюсенбиев и Абу-Бакир Жанибек

- Осталось чуть меньше месяца до начала самого ожидаемого события осени. Желаю спортсменам вернуться с золотыми медалями. Я знаю, насколько важны для наших джитсеров эти игры, и я верю, что они выложатся на все 100 процентов. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность управлению спорта Мангистауской области за предоставленную возможность представлять национальную сборную на Азиатских играх, - поделился тренер спортсменов Болат Дюсенбиев.

Нурлан Есполов

Жанболат Закарин

Абу-Бакир Жанибек

Куандык Конысов

Алия Тлепова

В состязаниях, по словам Армангуль Жунусовой, примут участие спортсмены более чем из 20 стран. Поединки пройдут на разных спортивных площадках, которые входят в комплекс олимпийских сооружений, находящихся в самом центре Ашхабада.В составе национальной сборной Республики Казахстан выступят пятеро мангистауских джитсеров. Это Нурлан Есполов (до 77 кг), Жанболат Закарин (до 69 кг), Абу-Бакир Жанибек (до 62 кг), Куандык Конысов (до 56 кг) и Алия Тлепова (до 70 кг).На данный момент спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в Алматы.