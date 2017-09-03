Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх
V Азиатские игры в закрытых помещениях пройдут в столице Туркменистана - Ашхабаде, с 17 по 27 сентября 2017 года. Об этом сообщила Армангуль Жунусова, специалист пресс-службы ассоциации джиу-джитсу Казахстана.
Фото предоставила Армангуль Жунусова
В состязаниях, по словам Армангуль Жунусовой, примут участие спортсмены более чем из 20 стран. Поединки пройдут на разных спортивных площадках, которые входят в комплекс олимпийских сооружений, находящихся в самом центре Ашхабада.
В составе национальной сборной Республики Казахстан выступят пятеро мангистауских джитсеров. Это Нурлан Есполов (до 77 кг), Жанболат Закарин (до 69 кг), Абу-Бакир Жанибек (до 62 кг), Куандык Конысов (до 56 кг) и Алия Тлепова (до 70 кг).
На данный момент спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в Алматы.
Тренер Болат Дюсенбиев и Абу-Бакир Жанибек
- Осталось чуть меньше месяца до начала самого ожидаемого события осени. Желаю спортсменам вернуться с золотыми медалями. Я знаю, насколько важны для наших джитсеров эти игры, и я верю, что они выложатся на все 100 процентов. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность управлению спорта Мангистауской области за предоставленную возможность представлять национальную сборную на Азиатских играх, - поделился тренер спортсменов Болат Дюсенбиев.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.