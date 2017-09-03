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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:32

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Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

V Азиатские игры в закрытых помещениях пройдут в столице Туркменистана - Ашхабаде, с 17 по 27 сентября 2017 года. Об этом сообщила Армангуль Жунусова, специалист пресс-службы ассоциации джиу-джитсу Казахстана.

Фото предоставила Армангуль Жунусова
В состязаниях, по словам Армангуль Жунусовой, примут участие спортсмены более чем из 20 стран. Поединки пройдут на разных спортивных площадках, которые входят в комплекс олимпийских сооружений, находящихся в самом центре Ашхабада.

В составе национальной сборной Республики Казахстан выступят пятеро мангистауских джитсеров. Это Нурлан Есполов (до 77 кг), Жанболат Закарин (до 69 кг), Абу-Бакир Жанибек (до 62 кг), Куандык Конысов (до 56 кг) и Алия Тлепова (до 70 кг).

На данный момент спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в Алматы.

Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

Тренер Болат Дюсенбиев и Абу-Бакир Жанибек


- Осталось чуть меньше месяца до начала самого ожидаемого события осени. Желаю спортсменам вернуться с золотыми медалями. Я знаю, насколько важны для наших джитсеров эти игры, и я верю, что они выложатся на все 100 процентов. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность управлению спорта Мангистауской области за предоставленную возможность представлять национальную сборную на Азиатских играх, - поделился тренер спортсменов Болат Дюсенбиев.


Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

Нурлан Есполов


Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

Жанболат Закарин


Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

Абу-Бакир Жанибек


Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

Куандык Конысов


Мангистауские джитсеры выступят на V Азиатских играх

Алия Тлепова




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