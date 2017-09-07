Устроить соревнования между командами микрорайонов Актау предложили юным любителям футбола

- Игры пройдут по всем правилам футбола с присутствием судьи на поле. По мере проведения соревнований проигравшие команды будут отсеивать до тех пор, пока в финальной встрече не выявится победитель. Игры будут проходить по выходным дням, чтобы не мешать учебному процессу, - рассказал Руслан Алагузов, вице-президент федерации футбола Актау.
Микрорайоны, как рассказали организаторы, поделят по зонам - на верхнюю, нижнюю и центральную. Поступившие заявки разделят на группы.
- Главная задача турнира – популяризация футбола среди детей, массовое привлечение школьников к занятиям спортом, оздоровление подрастающего поколения. Победители уже в следующем году отправятся защищать честь Мангистаукой области на республиканский турнир, - отметил Руслан Алагузов.
Условия турнира:
1. Участники - дети 2006-2008 годов рождения.
2. Команды - одна команда из каждого микрорайона. Допускаются команды из всех регионов Мангистауской области.
3. Участие в турнире бесплатное.
4. Заявки принимаются до 15 сентября включительно.
Требование к участникам:
1. Добросовестное заполнение заявочной документации и анкеты.
2. Предъявление копии свидетельства о рождении, адресной справки и одного фото (3х4).
Положение турнира и заявку можно скачать .
Заявки принимают по адресу: Актау, 26 микрорайон, здание 58 (бизнес-центр «Отар»), 516 офис. По электронному адресу ffaktau@gmail.com. Телефон для справок: 8 701 563 5150.
Турнир организован федерацией футбола Актау совместно с городским отделом физической культуры и спорта при поддержке футбольного клуба «Каспий».