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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 184

Устроить соревнования между командами микрорайонов Актау предложили юным любителям футбола

Принять участие могут все желающие в возрасте от девяти до 11 лет. Заявки принимаются до 15 сентября.

Фото из архива Lada.kz
Соревнования пройдут в два этапа - групповой и финальный.

- Игры пройдут по всем правилам футбола с присутствием судьи на поле. По мере проведения соревнований проигравшие команды будут отсеивать до тех пор, пока в финальной встрече не выявится победитель. Игры будут проходить по выходным дням, чтобы не мешать учебному процессу, - рассказал Руслан Алагузов, вице-президент федерации футбола Актау.

Микрорайоны, как рассказали организаторы, поделят по зонам - на верхнюю, нижнюю и центральную. Поступившие заявки разделят на группы.

- Главная задача турнира – популяризация футбола среди детей, массовое привлечение школьников к занятиям спортом, оздоровление подрастающего поколения. Победители уже в следующем году отправятся защищать честь Мангистаукой области на республиканский турнир, - отметил Руслан Алагузов.

Условия турнира:

1. Участники - дети 2006-2008 годов рождения.
2. Команды - одна команда из каждого микрорайона. Допускаются команды из всех регионов Мангистауской области.
3. Участие в турнире бесплатное.
4. Заявки принимаются до 15 сентября включительно.

Требование к участникам:

1. Добросовестное заполнение заявочной документации и анкеты.
2. Предъявление копии свидетельства о рождении, адресной справки и одного фото (3х4).

Положение турнира и заявку можно скачать здесь [12,24 Mb] (cкачиваний: 5).

Заявки принимают по адресу: Актау, 26 микрорайон, здание 58 (бизнес-центр «Отар»), 516 офис. По электронному адресу ffaktau@gmail.com. Телефон для справок: 8 701 563 5150.

Турнир организован федерацией футбола Актау совместно с городским отделом физической культуры и спорта при поддержке футбольного клуба «Каспий».


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