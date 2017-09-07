Устроить соревнования между командами микрорайонов Актау предложили юным любителям футбола

Соревнования пройдут в два этапа - групповой и финальный.- Игры пройдут по всем правилам футбола с присутствием судьи на поле. По мере проведения соревнований проигравшие команды будут отсеивать до тех пор, пока в финальной встрече не выявится победитель. Игры будут проходить по выходным дням, чтобы не мешать учебному процессу, - рассказал Руслан Алагузов, вице-президент федерации футбола Актау.Микрорайоны, как рассказали организаторы, поделят по зонам - на верхнюю, нижнюю и центральную. Поступившие заявки разделят на группы.- Главная задача турнира – популяризация футбола среди детей, массовое привлечение школьников к занятиям спортом, оздоровление подрастающего поколения. Победители уже в следующем году отправятся защищать честь Мангистаукой области на республиканский турнир, - отметил Руслан Алагузов.1. Участники - дети 2006-2008 годов рождения.2. Команды - одна команда из каждого микрорайона. Допускаются команды из всех регионов Мангистауской области.3. Участие в турнире бесплатное.4. Заявки принимаются до 15 сентября включительно.1. Добросовестное заполнение заявочной документации и анкеты.2. Предъявление копии свидетельства о рождении, адресной справки и одного фото (3х4).Положение турнира и заявку можно скачатьТурнир организован федерацией футбола Актау совместно с городским отделом физической культуры и спорта при поддержке футбольного клуба «Каспий».