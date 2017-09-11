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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:17

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Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на международном турнире по пляжному волейболу

Волейболисты из клуба «Каспий» завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщил Нурлан Конилкос, тренер спортсменов.

Воспитанники Актауской школы волейбола. Фото предоставил Нурлан Конилкос.
Честь волейбольного клуба «Каспий» на 17-х международных Иссык-Кульских спортивных играх защищали четыре пары спортсменов.

Победителями турнира стала команда «Каспий» - Егор Дмитриев в паре с Артёмом Петросянц.

Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на международном турнире по пляжному волейболу


«Серебро» завоевали Павел Алейник и Ерлан Елубаев, участники команды «Каспий-1».

Среди женщин второе место заняли волейболистки из команды «Каспий-1» - Алена Чугайнова в паре с Даной Шингисовой. Бронзовыми призерами стали Анастасия Уколова в паре с Бактыгуль Самаликовой из команды «Каспий».

- Наши ребята выступили хорошо. Соперники были сильными, играть очень трудно было. Сам пляжный волейбол – сложный вид спорта, ведь играешь на горячем песке. Это еще и динамичная игра - каждую секунду нужно быть готовым. Наши воспитанники на протяжении нескольких лет показывают отличные результаты. Впереди новые состязания и победы, - сказал Нурлан Конилкос.

Волейбольный турнир в рамках 17-х международных Иссык-Кульских спортивных игр завершился вчера, 10 сентября. Участие в соревнованиях приняли 15 мужских и десять женских команд из Казахстана, Кыргызстана, России и Китая.


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