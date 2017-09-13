Армрестлеры из Мангистау завоевали три медали на чемпионате мира

Со 2 по 11 сентября в столице Венгрии прошел 39-й по счету чемпионат мира по армрестлингу. За звание самого сильного боролись 626 рукоборцев из 32 стран.Айжан Маймакова в этом году стала победительницей чемпионата Азии и получила путевку на чемпионат мира, где она попала в тройку призеров, заняв третье место. Выступала спортсменка в весовой категории свыше 70 кг и провела шесть встреч.В 2015 году Айжан Маймакова стала бронзовым призером чемпионата мира по армрестлингу.Еще две бронзовые медали принес Ыбырай Шолпанов, выступавший в весовой категории 65 кг. Ыбырай провел шесть встреч и стал бронзовым призером на обеих руках, тем самым принес две медали в копилку Мангистаукой области.- Бороться, конечно, всегда сложно, тем более, что на чемпионате выступали сильнейшие спортсмены из 32 стран. Очень устали. План, считаю, выполнили на 100 процентов. За оказанную поддержку в организации поездки благодарим руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова, - сказал тренер Исембай Матенов.