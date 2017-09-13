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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:00

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Армрестлеры из Мангистау завоевали три медали на чемпионате мира

Воспитанники спортивной школы села Баскудук Мунайлинского района завоевали три бронзовые медали на чемпионате мира по армрестлингу, прошедшем в Венгрии, в городе Будапешт.

Фото предоставлено участниками соревнований
Со 2 по 11 сентября в столице Венгрии прошел 39-й по счету чемпионат мира по армрестлингу. За звание самого сильного боролись 626 рукоборцев из 32 стран.

Айжан Маймакова в этом году стала победительницей чемпионата Азии и получила путевку на чемпионат мира, где она попала в тройку призеров, заняв третье место. Выступала спортсменка в весовой категории свыше 70 кг и провела шесть встреч.
В 2015 году Айжан Маймакова стала бронзовым призером чемпионата мира по армрестлингу.

Армрестлеры из Мангистау завоевали три медали на чемпионате мира


Еще две бронзовые медали принес Ыбырай Шолпанов, выступавший в весовой категории 65 кг. Ыбырай провел шесть встреч и стал бронзовым призером на обеих руках, тем самым принес две медали в копилку Мангистаукой области.

Армрестлеры из Мангистау завоевали три медали на чемпионате мира


- Бороться, конечно, всегда сложно, тем более, что на чемпионате выступали сильнейшие спортсмены из 32 стран. Очень устали. План, считаю, выполнили на 100 процентов. За оказанную поддержку в организации поездки благодарим руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова, - сказал тренер Исембай Матенов.


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