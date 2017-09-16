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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 149

Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мангистау в первый день турнира по дзюдо

В Актау подвели итоги первого дня международного турнира по дзюдо памяти Турара Жолдыбаева. В копилке сборной Мангистауской области две бронзовые медали.

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Бронзовыми призерами стали Камшат Карасайкызы, выступавшая в весовой категории 57 кг, и Балнур Аппазова в весе 48 кг.

Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мангистау в первый день турнира по дзюдо


Сегодня, 16 сентября, пройдут предварительные схватки в весовых категориях: мужчины - 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Женщины - 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.
Финальные схватки состоятся в 15:00. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Мангистау арена» в 33 микрорайоне.

Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мангистау в первый день турнира по дзюдо


Напомним, соревнования проходят по 17 весовым категориям среди 24 команд из всех регионов Казахстана, а также России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Мангистаускую область представляют 32 спортсмена. 

Вчера аким Мангистауской области Ералы Тугжанов посетил международный турнир по дзюдо и продемонстрировал приемы дзюдо.


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