Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Мангистау в первый день турнира по дзюдо

Сегодня, 16 сентября, пройдут предварительные схватки в весовых категориях: мужчины - 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Женщины - 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.
Финальные схватки состоятся в 15:00. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Мангистау арена» в 33 микрорайоне.
Напомним, соревнования проходят по 17 весовым категориям среди 24 команд из всех регионов Казахстана, а также России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Мангистаускую область представляют 32 спортсмена.
Вчера аким Мангистауской области Ералы Тугжанов посетил международный турнир по дзюдо и продемонстрировал приемы дзюдо.