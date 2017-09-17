Победителем турнира по баскетболу 1х1 в Актау стал спортсмен из Алматы

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Особенностью турнира стало то, что игрок может выйти победителем в любой момент матча.- Спорт должен быть с интригой и привлекать новых людей. Если мы можем изменить правила и сделать их более интересными, то мы это делаем. Сейчас, допустим, проходит турнир 1х1, и такого ранее не было. Игрок может выиграть в любой момент, забив мяч в корзину с середины площадки. Ребята из России и Прибалтики пишут, что это очень круто. Мы будем трансформировать правила, потому что здесь улица, и никто нас не ограничивает. Сегодня около 80 человек подали заявки и принимают участи в категории от 16 лет и старше. В качестве призов предусмотрены сертификаты от наших партнёров, - сказал Самсон Аркелян.- Все прошло отлично. Площадка вызывает только восторг у всех присутствующих и у меня лично. Сам занимаюсь баскетболом с 13 лет, - поделился своими впечатлениями Максим Кенжеев, участник команды «Okolodoma».После турнира для жителей Актау провели три мастер-класса ведущие фитнес-клубы города.Официальное открытие площадки, как рассказал Самсон Аракелян, состоится позже.- Официальное открытие площадки должно быть грандиозным, что-то типа «мини open festa». Хочется все-таки в город пригласить больших людей в уличных видах спорта и больших артистов, чтобы открыть эту площадку, как полагается. Мы этого очень хотим и более того, не только мы, но и весь город. Когда все вместе хотят, то это получается. Я уже представил свою концепцию презентации по открытию, и, возможно, в октябре что-то состоится. Даже если в этом году не успеем, то мы очень усердно будем готовиться к следующему сезону. Мы постараемся создать реальный уличный центр, который будет «качать» всё лето. Я уверенно могу сказать, что это лучшая площадка в стране для уличных видов спорта. Мы планируем до конца теплых дней каждые выходные проводить здесь различные спортивные мероприятия. Будет и уличный футбол, и, возможно, дойдем до «уличных боёв», - сказал Самсон Аракелян.После официального открытия площадки, как рассказал Big Som, появятся сторож, администратор, также все условия для комфорта спортсменов. Предполагается наличие различных секций уличных видов спорта. На данный момент разрабатывается расписание, которое включит в себя как часы свободного посещения, так и проведение чемпионатов.- В любом случае, каждый день будет время, когда посещение будет бесплатно для всех. Обязательное условие - соблюдение правил. Я надеюсь, что в октябре мы решим все наши коммуникационные проблемы с электричеством и водой, чтобы это был полноценный уличный клуб, где спортсмены смогут умыться и привести себя в порядок после игр, - заключил Самсон Аркелян.