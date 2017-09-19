Команда из Мангистау завоевала «бронзу» на соревнованиях по волейболу сидя

Церемония награждения. Фото предоставлено Н.Кулушовым

В соревнованиях приняли участие 10 команд. Игроков, как рассказал Нуралы Кулушов, поделили на три группы по рейтингу.



- Мы вошли в одну группу с волейболистами из Актобе, Караганды и Костаная. Встречи с ними мы выиграли со счетом 3:0 и вошли в финальную группу с соперниками из Атырау и Кызылорды. В полуфинале мы проиграли атыраусцам - чемпионам последних лет. Игра за третье место принесла нам удачу – наша команда победила волейболистов из Актобе со счетом 3:0. В итоге мы стали бронзовыми призерами спартакиады, - рассказал Нуралы Кулушов.



Мангистауские спортсмены продолжают борьбу за медали в других видах спорта. Республиканская спартакиада продолжится до 24 сентября.