В Актау пройдет открытый чемпионат по street workout и street lifting

Публикация от ⚫️ BAR BARS ⚫ (@aktaubarbars) Сен 9 2017 в 1:23 PDT

Состязания атлетов пройдут в субботу,на спортивной площадке, расположеннойУчастники турнира покажут мастерство в силовом фристайле, выходе силой на две руки, подтягивании на перекладине с отягощением в 16 килограммов и отжимании на брусьях с отягощением в 24 килограмма.Организаторами чемпионата выступают филиал федерации Street Workout Казахстана в Актау и акимат Мангистауской области.- Мы приглашаем всех желающих принять участие в чемпионате и продемонстрировать свою физическую подготовку. А также приглашаем зрителей прийти и поддержать участников. Регистрация участников пройдёт на месте за час до проведения мероприятия. В этот день пройдут показательные выступления сильнейших атлетов команды «Bar-Bars Aktau», - говорят организаторы.