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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:59

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Четыре «золота» завоевали мангистауские спортсмены на V спартакиаде РК среди инвалидов

В категории «легкая атлетика» наши атлеты выиграли четыре золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медали. Таковы итоги первого этапа соревнований, которые проходят в Атырау с 13 по 25 сентября.

Команда Мангистауской области. Фото предоставлено участниками спартакиады
В лёгкой атлетике среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата абсолютным чемпионом на дистанции 100, 200 и 400 метров среди мужчин стал Дэвид Мансуров — на его счету три золотые медали.

Три «серебра» принёс в копилку команды Асхат Юсупов в беге на те же дистанции.

В метании диска не было равной Аккумис Бокаевой — она стала обладательницей медали высшей пробы. В толкании ядра спортсменке повезло немного меньше, упорная борьба принесла ей бронзовую награду.

Но «пробел» восполнил Нурлыбек Кужабеков, завоевавший «серебро» в толкании ядра, метании копья и диска.

В пауэрлифтинге бронзовую медаль завоевала Бакыт Кудайбергенова.

На сегодняшний день команда Мангистауской области занимает пока девятое место в общекомандном зачёте. Всего в спартакиаде принимают участие 16 команд из всех областей Казахстана.

Впереди у наших спортсменов второй этап. Им предстоит подтвердить свое преимущество в шахматах, шашках, тогызкумалак, настольном теннисе и плавании.


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