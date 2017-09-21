Четыре «золота» завоевали мангистауские спортсмены на V спартакиаде РК среди инвалидов

Команда Мангистауской области. Фото предоставлено участниками спартакиады

В лёгкой атлетике среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата абсолютным чемпионом на дистанции 100, 200 и 400 метров среди мужчин стал Дэвид Мансуров — на его счету три золотые медали.



Три «серебра» принёс в копилку команды Асхат Юсупов в беге на те же дистанции.



В метании диска не было равной Аккумис Бокаевой — она стала обладательницей медали высшей пробы. В толкании ядра спортсменке повезло немного меньше, упорная борьба принесла ей бронзовую награду.



Но «пробел» восполнил Нурлыбек Кужабеков, завоевавший «серебро» в толкании ядра, метании копья и диска.



В пауэрлифтинге бронзовую медаль завоевала Бакыт Кудайбергенова.



На сегодняшний день команда Мангистауской области занимает пока девятое место в общекомандном зачёте. Всего в спартакиаде принимают участие 16 команд из всех областей Казахстана.



Впереди у наших спортсменов второй этап. Им предстоит подтвердить свое преимущество в шахматах, шашках, тогызкумалак, настольном теннисе и плавании.