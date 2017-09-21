Четыре «золота» завоевали мангистауские спортсмены на V спартакиаде РК среди инвалидов

Три «серебра» принёс в копилку команды Асхат Юсупов в беге на те же дистанции.
В метании диска не было равной Аккумис Бокаевой — она стала обладательницей медали высшей пробы. В толкании ядра спортсменке повезло немного меньше, упорная борьба принесла ей бронзовую награду.
Но «пробел» восполнил Нурлыбек Кужабеков, завоевавший «серебро» в толкании ядра, метании копья и диска.
В пауэрлифтинге бронзовую медаль завоевала Бакыт Кудайбергенова.
На сегодняшний день команда Мангистауской области занимает пока девятое место в общекомандном зачёте. Всего в спартакиаде принимают участие 16 команд из всех областей Казахстана.
Впереди у наших спортсменов второй этап. Им предстоит подтвердить свое преимущество в шахматах, шашках, тогызкумалак, настольном теннисе и плавании.