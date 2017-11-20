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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 139

Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске

На всероссийском турнире по боксу спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали, сообщает пресс-служба федерации бокса Мангистауской области.

Участники всероссийского турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Медаль высшего достоинства завоевали Ажимурат Кадыралиев, выступавший в весовой категории 60 кг, и Нурас Женис в весе 75 кг.

Медали серебряного отлива завоевали Акжол Абдыхан в весе 75 кг и Алмат Жетыбаев в категории 49 кг.

Бронзовыми призерами стали Абылай Калимов (49 кг), Серик Оразгали (52 кг) и Динмухаммед Ибрагимов (49 кг).

- Несмотря на конец года и определенную усталость, ребята показали интересный бокс. Все спортсмены выступили с достоинством, показали отличные результаты, работали в полную силу. С уверенностью могу сказать, что боксеры задачу выполнили. В этом не только их заслуга, но и тренеров, которые каждый день упорно трудятся над профессионализмом воспитанников, - сказал Жарас Калимов, тренер Мангистауской школы бокса.

В турнире по боксу на призы Евгения Горсткова, советского боксера и арбитра, заслуженного мастера спорта и двукратного чемпиона Европы, приняли участие 100 спортсменов из Казахстана и России.


Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске
Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске
Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске
Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске
Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске
Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске
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