Боксеры из Мангистау завоевали семь медалей на соревнованиях в Орске

Участники всероссийского турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области

Медаль высшего достоинства завоевали Ажимурат Кадыралиев, выступавший в весовой категории 60 кг, и Нурас Женис в весе 75 кг.



Медали серебряного отлива завоевали Акжол Абдыхан в весе 75 кг и Алмат Жетыбаев в категории 49 кг.



Бронзовыми призерами стали Абылай Калимов (49 кг), Серик Оразгали (52 кг) и Динмухаммед Ибрагимов (49 кг).



- Несмотря на конец года и определенную усталость, ребята показали интересный бокс. Все спортсмены выступили с достоинством, показали отличные результаты, работали в полную силу. С уверенностью могу сказать, что боксеры задачу выполнили. В этом не только их заслуга, но и тренеров, которые каждый день упорно трудятся над профессионализмом воспитанников, - сказал Жарас Калимов, тренер Мангистауской школы бокса.



В турнире по боксу на призы Евгения Горсткова, советского боксера и арбитра, заслуженного мастера спорта и двукратного чемпиона Европы, приняли участие 100 спортсменов из Казахстана и России.