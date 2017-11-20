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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:45

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На международном турнире по дзюдо спортсмены из Мангистау завоевали 13 золотых медалей

Победителям соревнований присвоено звание кандидата в мастера спорта. Об этом рассказал Манарбек Бисекенов, директор спортивной школы «Жас батыр».

На ковре самые маленькие участники турнира. Фото Тамира Бероева
Золотые медали среди спортсменов 2001-2003 годов рождения завоевали воспитанники Нурбек Куанышулы (спортивная школа «Жас батыр», 66 кг ), Мухамбет Зулкарнаев («Жас батыр», +81 кг), Айгерим Еламанова («Жас батыр», 48 кг), Рысбек Базарбай («Шогы батыр», 73 кг), Айгерим Ретбаева (Мангистауский район, 40 кг), Акмарал Нигматулаева («Волна», 52 кг), а также Айбар Сайфенов (спортшкола «Толкын», 55 кг).

Среди атлетов 2004-2006 годов рождения чемпионами стали Талгат Климов («Жас батыр», 42 кг), подопечные жынгылдинской спортшколы Абылай Султанбек (46 кг) и Ыбырай Мурат (35 кг).

Среди девушек «золото» завоевали Асель Жаксылык («Жас батыр», 28 кг), Саида Усенбай («Жас батыр», 32 кг) и Мерей Закарина (Мангистауский район, 25 кг).

В командном зачете победителями турнира стали представители школы «Жас батыр», которые завоевали семь золотых, пять серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте атлеты из Южно-Казахстанской области, на третьем – спортсмены из Атырауской области.

Международный турнир по дзюдо завершился в Актау 19 ноября. За победу боролись 500 дзюдоистов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.



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Международный турнир по дзюдо


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