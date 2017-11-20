На международном турнире по дзюдо спортсмены из Мангистау завоевали 13 золотых медалей

Среди атлетов 2004-2006 годов рождения чемпионами стали Талгат Климов («Жас батыр», 42 кг), подопечные жынгылдинской спортшколы Абылай Султанбек (46 кг) и Ыбырай Мурат (35 кг).
Среди девушек «золото» завоевали Асель Жаксылык («Жас батыр», 28 кг), Саида Усенбай («Жас батыр», 32 кг) и Мерей Закарина (Мангистауский район, 25 кг).
В командном зачете победителями турнира стали представители школы «Жас батыр», которые завоевали семь золотых, пять серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте атлеты из Южно-Казахстанской области, на третьем – спортсмены из Атырауской области.
Международный турнир по дзюдо завершился в Актау 19 ноября. За победу боролись 500 дзюдоистов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.