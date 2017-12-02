Боксеры из Мангистау вышли в финал Кубка КФБ

Со счетом 7:3 команда Южно-Казахстанской области победила сборную Алматинской области. Наши земляки победили спортсменов из Астаны со счетом 6:5.
- На стороне Мангистау против Астаны победили призер чемпионата мира, чемпион Азии, серии APB Берик Абдрахманов, серебряный призёр Азии 2017 года Ерик Альжанов, серебряный призёр чемпионата страны нынешнего года Бекзад Нурдаулетов. После десяти поединков счёт сравнялся – 5:5, и на ринг вышла предусмотренная на этот случай дополнительная пара бойцов в весе до 69 килограммов. Шестое победное очко Мангистау принес Маулен Оскенбек, - сообщается на сайте казахстанской федерации бокса.
3 декабря в финале Кубка конфедерации команде Мангистау будут противостоять соперники из ЮКО.
Напомним, в прошлом году сборная Мангистау выиграла Кубок конфедерации по боксу, одержав победу над столичной командой.
Марат Джакиев, тренер национальной сборной РК, старший тренер сборной команды Мангистауской области, отметил, что Кубок конфедерации выиграли благодаря сплоченности команды.