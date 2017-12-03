В финале Кубка КФБ боксеры из Мангистау уступили сборной ЮКО

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области

Во Дворце спорта имени Балуана Шолака завершились финальные бои Кубка конфедерации по боксу. В финале наши земляки уступили боксерам из Южно-Казахстанской области со счетом 3:7. Кубок конфедерации и денежный приз – 25 миллионов тенге – отправляются в Шымкент.



- Команда Южно-Казахстанской области сразу получила одно очко форы – мангистауский боксер в весе до 52 килограммов снялся с соревнований из-за болезни. Выиграл первый поединок для ЮКО и Шалкар Айкынбай. Одним из самых интересных поединков финала был бой титулованного мангистауского боксера, призера чемпионата мира, чемпиона Азии, олимпийца Берика Абдрахманова и Султана Заурбека. Оба спортсмена без устали атаковали, но Берику, который старше своего оппонента на 10 лет, не изменили его всегдашняя уверенность и хладнокровие, и он снова выиграл. Очки в пользу Мангистау также принесли Нурбол Калжанов и серебряный призер чемпионата Азии нынешнего года Ерик Альжанов. Однако удача была больше на стороне Южного Казахстана – вслед за Айкынбаем на ринг вышли и выиграли призер Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бекзод Халметов, Бек Нурмагамбет, Еркин Мухамеджан – он принес ЮКО шестое победное очко, и Нуржан Бекзатов. Итоговый счет 7:3 в пользу Шымкента, - сообщается на сайте казахстанской федерации бокса.



Напомним, сборная Мангистау уже дважды выигрывала Кубок - в 2012 и 2016 годах.