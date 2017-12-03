«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 03 Декабря
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.22 KZT
  • €1 = 391.4 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 0

В финале Кубка КФБ боксеры из Мангистау уступили сборной ЮКО

3 декабря в Алматы завершились финальные поединки VIII сезона турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса. Сборная Мангистау расположилась на второй ступени пьедестала почета.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Во Дворце спорта имени Балуана Шолака завершились финальные бои Кубка конфедерации по боксу. В финале наши земляки уступили боксерам из Южно-Казахстанской области со счетом 3:7. Кубок конфедерации и денежный приз – 25 миллионов тенге – отправляются в Шымкент.

- Команда Южно-Казахстанской области сразу получила одно очко форы – мангистауский боксер в весе до 52 килограммов снялся с соревнований из-за болезни. Выиграл первый поединок для ЮКО и Шалкар Айкынбай. Одним из самых интересных поединков финала был бой титулованного мангистауского боксера, призера чемпионата мира, чемпиона Азии, олимпийца Берика Абдрахманова и Султана Заурбека. Оба спортсмена без устали атаковали, но Берику, который старше своего оппонента на 10 лет, не изменили его всегдашняя уверенность и хладнокровие, и он снова выиграл. Очки в пользу Мангистау также принесли Нурбол Калжанов и серебряный призер чемпионата Азии нынешнего года Ерик Альжанов. Однако удача была больше на стороне Южного Казахстана – вслед за Айкынбаем на ринг вышли и выиграли призер Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бекзод Халметов, Бек Нурмагамбет, Еркин Мухамеджан – он принес ЮКО шестое победное очко, и Нуржан Бекзатов. Итоговый счет 7:3 в пользу Шымкента, - сообщается на сайте казахстанской федерации бокса.

Напомним, сборная Мангистау уже дважды выигрывала Кубок - в 2012 и 2016 годах.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика