Балнур Аппазова из Мангистау выиграла «золото» чемпионата Казахстана по самбо

Балнур Аппазова на высшей ступени пьедестала. Фото предоставлено школой "Жас батыр"

Балнур Аппазова одолела соперниц в четырех схватках.



- В финале ей удалось взять верх над Жадырой Пайыз, чемпионкой Азии из Южно-Казахстанской области. Тем самым Балнур защитила звание мастера спорта РК по самбо, - сообщил Берик Жумагалиев.



Бронзовые медали соревнований завоевали Эльмира Хасан и Гульнур Максетова.



- Выступавшая в весе 60 кг Эльмира Хасан с честью одолела четырех соперниц. В борьбе за «серебро» она уступила самбистке из Шымкента и стала третьей. Гульнур Максетова в весовой категории +80 кг провела три боя, в полуфинале уступила спортсменке из Жамбыла и стала бронзовым призером чемпионата, - рассказал Берик Жумагалиев.



Чемпионат Казахстана по самбо памяти мастера спорта Казахской ССР Кайрата Мирамбаева среди девушек до 23 лет прошел в Текели (Алматинская область). За победу боролись 146 казахстанских спортсменок.