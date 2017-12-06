Суперкубок по футзалу пройдет в Актау

Матч за Суперкубок пройдет 10 декабря в спортивном комплексе «Батыр» в 34 А микрорайоне Актау. В состязаниях примут участие команда «Ынта», чемпион Мангистауской области 2017 года, и команда «Акжол Курылыс», обладатель кубка 2016 года.Организатором турнира является Мангистауская областная федерация футбола при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области.