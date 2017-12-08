Мангистаускую спортшколу «Жас батыр» назвали лучшей в республике

Манарбек Бисекенов и Ермахан Ибраимов. Фото предоставлено спортшколой

Вручение наград состоялось в Алматы 7 декабря. Награды победителям вручил Ермахан Ибраимов, чемпион олимпиады в Сиднее.



- Этот год стал особым для нас – воспитанник школы Рамазан Мамаев впервые в истории мангистауского спорта выиграл звание чемпиона мира по самбо среди молодежи и юношей. Бауыржан Нарбаев впервые удостоился звания серебряного призера чемпионата мира по дзюдо среди молодежи. Есть успехи у ряда наших борцов и гимнасток. Все это, несомненно, заслуга не только спортсменов, но и наших тренеров. Звание лучшей спортшколы страны – это наша общая победа, - сказал Манарбек Бисекенов, директор областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».



Звания лучшей удостоена также областная федерация самбо.



Лучшим мангистауским предпринимателем, поддерживающим развитие спорта, назван Сунгат Муналбаев.