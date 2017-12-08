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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:48

Просмотров: 973

Мангистаускую спортшколу «Жас батыр» назвали лучшей в республике

Мангистауская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа «Жас батыр» стала лучшей спортшколой страны в 2017 году по оценке Казахской академии спорта и туризма и республиканского журнала «Звезды спорта».

Манарбек Бисекенов и Ермахан Ибраимов. Фото предоставлено спортшколой
Вручение наград состоялось в Алматы 7 декабря. Награды победителям вручил Ермахан Ибраимов, чемпион олимпиады в Сиднее.

- Этот год стал особым для нас – воспитанник школы Рамазан Мамаев впервые в истории мангистауского спорта выиграл звание чемпиона мира по самбо среди молодежи и юношей. Бауыржан Нарбаев впервые удостоился звания серебряного призера чемпионата мира по дзюдо среди молодежи. Есть успехи у ряда наших борцов и гимнасток. Все это, несомненно, заслуга не только спортсменов, но и наших тренеров. Звание лучшей спортшколы страны – это наша общая победа, - сказал Манарбек Бисекенов, директор областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

Звания лучшей удостоена также областная федерация самбо.

Лучшим мангистауским предпринимателем, поддерживающим развитие спорта, назван Сунгат Муналбаев.


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Комментарии ( 1 )

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 сембай (Посетители) Сегодня, 09:27
"Есть успехи у ряда наших борцов и гимнасток"
Борцы и их тренеры молодцы. Выигрывают чемпионаты РК, Европы, Мира. Это успех.
Про гимнастику подробнее ничего не известно. Была статья про завоеванные медали на турнирах, типа «Каспий жұлдыздары» в Атырау. Но там совсем маленькие девочки. Турнир был для гимнасток до 17 лет. Такое впечатление, как будто наших старших не допускают или наши тренеры не могут должным образом тренировать. Почему они не могут выступать на Республиканских чемпионатах или даже выше? Медали чемпионатов РК - вот успех гимнастки, тренера, школы!
 
 

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