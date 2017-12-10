Самсон Аракелян о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом: Спортсмен готовится не четыре года, а всю жизнь

Самсон Аракелян, директор федерации баскетбола Мангистауской области:

«Я в данный момент нахожусь в Риге, на конференции, где собрались спортсмены из разных стран, в том числе и россияне, с которыми я обсудил этот вопрос. И у нас с ними абсолютно одинаковое мнение, что в данной ситуации не имеет значение, под каким флагом, мы считаем, что нужно выступать. Во-первых, для некоторых спортсменов это, возможно, будет последняя Олимпиада. Есть такие категории спортсменов, у которых возраст подходит к пороговому, и к следующей Олимпиаде они уже не подойдут по возрасту. К примеру, гимнастика, где короткий спортивный век, который заканчивается после 15-16 лет. И девочки, которым сейчас 14-15 лет через четыре года вряд ли смогут участвовать. Да и вообще спортсмен готовится к Олимпиаде не четыре года, а всю жизнь, и мне кажется, при правильной кампании, при правильной поддержке, особенно, поддержки болельщиков, даже если все это будет под цветами олимпийского флага и под звуками олимпийского гимна на трибунах, я думаю, российский гимн будут петь болельщики с российскими флагами и все будут знать, что это Россия. Поэтому здесь однозначно просто нужно двигаться вперед и не обращать внимания на какие-то препятствия».

Роман Ахмедханов, старший тренер детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Актау по вольной борьбе:

«Выступать под своим флагом - это важно!!! Но выступить надо и доказать всему миру, что они чистые, потому что для спортсмена первая цель в его карьере - это Олимпиада!

Возможно для спортсмена - это последний шанс участвовать в олимпийских играх».

Аскар Агатаев, спортивный обозреватель:

«Закон суров, таков закон! Решение уже принято, но вот насколько оно справедливое - я однозначно ответить не могу. Каждая из сторон пытается доказать свою правду. Мое мнение, сборной России надо обязательно участвовать в Олимпийских играх даже под олимпийским флагом. Надо ехать, бороться и побеждать, доказывать свое превосходство на спортивных аренах. Олимпийские игры - это мечта любого спортсмена, и отнимать мечту у спортсмена, который не имеет никакого отношения к допингу, это самая ужасная несправедливость. Чтобы попасть на Олимпиаду, спортсмен жертвовал всем здоровьем, временем, личной жизнью, он преодолел боль, изнурительные тренировки, стресс, поэтому несправедливо лишать чистого спортсмена Олимпиады. Я думаю, лучше выступать под нейтральным флагом, чем вообще не выступать. Всемирная антидопинговая организация в этом случае показала свою некомпетентность и предвзятость, именно WADA в свое время закрывала глаза на употребление запрещенных препаратов велосипедиста Лэнса Армстронга. Если бы не признание бывших партнеров велосипедиста, они бы и дальше глаза закрывали. То же самое касается и легкоатлетов США во главе с Марион Джонс, Джастином Гэтлином и прочих. Про сборную астматиков - лыжников из Норвегии - вообще смешно говорить. Каждый второй лыжник сборной Норвегии болеет астмой, они пишут WADA письмо, чтобы разрешили пить таблетки, а, как вы знаете, большинство таблеток входят в список запрещенных препаратов.

К сожалению, сейчас спорт стал политическим инструментом, так не должно быть. Спорт всегда был и должен быть вне политики».

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, допустив выступление чистых российских спортсменов в качестве независимых участников. Представители спортивной общественности Актау выразили свое мнение на этот счет.Нейтральный (олимпийский) флаг представляет собой белое полотнище с расположенным по центру олимпийским символом - пятью переплетенными кольцами синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов, символизирующими единство пяти континентов. Под ним имеют право выступать на Олимпиадах спортсмены, если национальный олимпийский комитет страны, которую они представляют, временно лишен признания МОК или находится в стадии формирования, а также в ряде других случаев. Ранее из-за приостановки членства своих олимпийских комитетов выступали под нейтральным флагом спортсмены из Индии (2014) и Кувейта (2016).Первое выступление спортсменов на Играх под олимпийским флагом произошло в Москве в 1980 году. Некоторые атлеты и ранее предпринимали попытки участия в соревнованиях под олимпийским знаменем, как правило, по политическим причинам, однако МОК отклонял их просьбы.XXII летним Олимпийским играм 1980 г. в Москве был объявлен бойкот со стороны США, Канады, ФРГ и еще около 50 государств. Причиной послужил ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. Спортсмены из этих стран не приехали на Игры. Представители Австралии, Андорры, Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франции и Швейцарии приняли участие в Олимпиаде, но выступали под олимпийским флагом.Атлеты из Испании, Новой Зеландии и Португалии также приехали в Москву, но состязались под флагами национальных олимпийских комитетов, а не своих стран. Победителями соревнований, выступавшими под олимпийским флагом, стали итальянский дзюдоист Эцио Гамба (с 2008 г. - главный тренер, генеральный менеджер сборной России по дзюдо), британский бегун Себастьян Коу (с 2015 г. - президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций) и др.После распада СССР представители шести бывших союзных республик - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины - выступили в феврале 1992 г. единой сборной под олимпийским флагом на XVI зимних Играх в Альбервиле (Франция). Сборная получила официальное название Объединенная команда, ее участники, несмотря на выступление под нейтральным флагом, не считались нейтральными спортсменами. Объединенная команда завоевала девять золотых медалей, заняв по этому показателю второе место вслед за Германией, получившей десять наград высшей пробы.После распада СССР представители 12 бывших союзных республик (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии) выступили в июле-августе 1992 г. единой сборной под олимпийским флагом на XXV летних Играх в Барселоне (Испания). Объединенная команда завоевала 45 золотых медалей и заняла первое место по этому показателю.В связи с международными санкциями ООН в отношении Союзной Республики Югославия представители этой страны, а также Республики Македония - в общей сложности 58 спортсменов в 13 видах спорта - выступали на Играх в Барселоне под олимпийским флагом. Чтобы отличать их от Объединенной команды бывших республик СССР, ее спортсменов подписывали как независимых олимпийских участников (Independent Olympic Participant, IOP). Ясна Шекарич завоевала серебряную медаль в пулевой стрельбе, Аранка Биндер и Стеван Плетикосич получили бронзовые награды в том же виде спорта.В 2000 г. Восточный Тимор находился в процессе получения независимости от Индонезии (провозглашена 20 мая 2002 г.) и не обладал национальным олимпийским комитетом. Тем не менее, четыре спортсмена из этой страны получили разрешение выступить на XXVII летних Играх в Сиднее (Австралия) под олимпийским флагом. Ими стали тяжелоатлет Мартинью де Араужу (занял 20-е место), боксер Виктор Рамос (выбыл в первом круге), марафонцы Калишту да Кошта (71-е место среди мужчин) и Агида Амарал (43-е место среди женщин).10 октября 2010 г. в результате конституционной реформы Нидерландские Антильские острова - автономия в составе Нидерландов - прекратили свое существование. Вместо них возникли самоуправляемые государственные образования Кюрасао и Синт-Мартен, а также общины Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (все - в составе Нидерландов).Олимпийский комитет Нидерландских Антильских островов был исключен из состава членов МОК в июле 2011 г. Спортсменам, прошедшим отбор на XXX летние Игры 2012 г. в Лондоне (Великобритания), было предоставлено право выступить под олимпийским флагом, либо в качестве представителей Нидерландов или Арубы. В итоге бывшие Нидерландские Антильские острова выставили под олимпийским флагом команду из трех атлетов. Бегун Лимарвин Боневасия пробился в полуфинал в забеге на 400 м, дзюдоист Реджинальд де Виндт уступил в первом круге россиянину Ивану Нифонтову, а Филипин ван Анхольт приняла участие в соревнованиях по парусному спорту (36-е место в классе "Лазер-Радиал").Под нейтральным флагом выступал также марафонец Гуор Мариал, родившийся на территории Южного Судана - государства, которое на момент проведения Игр не имело национального олимпийского комитета (независимость Южный Судан получил 9 июля 2011 г.). На Играх Мариал занял 47-е место.На XXII зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи (Краснодарский край) спортсмены из Индии должны были выступать под олимпийским флагом. Причиной послужило то, что в декабре 2012 г. МОК отозвал признание Олимпийской ассоциации Индии (ОАИ). Выборы ее очередного состава были проведены на основе спортивного кодекса, утвержденного правительством страны, что является нарушением требования МОК об автономии олимпийских организаций и недопущения вмешательства в их работу правительственных органов. 8-9 февраля под нейтральным флагом успел выступить саночник Шива Кешаван.Однако уже 11 февраля Международный олимпийский комитет восстановил признание ОАИ. За счет этого решения индийские спортсмены обрели право участвовать в Играх под флагом своей страны: лыжник Надеем Икбал и горнолыжник Химаншу Такур в последующие соревновательные дни официально представляли Индию.На XXXI летних Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) под олимпийским флагом выступала команда беженцев. В ее состав вошли десять спортсменов из четырех стран - Южного Судана, Сирии, Демократической Республики Конго и Эфиопии. Шесть мужчин и четыре женщины приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и дзюдо, однако ни один из них не показал высоких результатов.На Играх в Рио-де-Жанейро под олимпийским флагом в стендовой стрельбе, плавании и фехтовании состязались также девять атлетов из Кувейта. В октябре 2015 г. МОК отозвал признание Олимпийского комитета Кувейта из-за вмешательства властей страны в его деятельность. Два кувейтских спортсмена, выступавших под олимпийским флагом, стали призерами Игр в стендовой стрельбе: Фахид ад-Дайхани завоевал золотую медаль в дисциплине дубль-трап, а Абдулла ар-Рашиди стал третьим в дисциплине скит.Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал предложение российского депутата Виталия Милонова, который попросил Казахстан отказаться от участия в Олимпиаде-2018.По его словам, казахстанские спортсмены готовятся к предстоящим соревнованиям.«Если реагировать на высказывания каждой личности, то это будет неправильно. Есть государственный подход, и мы должны его придерживаться. Наши спортсмены готовятся, сейчас идут лицензионные сборы, различные этапы. Мы имеем уже 17 лицензий, что очень отрадно, и конечно, наша задача - завоевать побольше лицензий и достойно выступить на Олимпиаде», - отметил министр.МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых - во главе с Денисом Освальдом - занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ. Разрешение выступать получат только чистые от допинга отдельные спортсмены. В итоге России разрешили выступать под нейтральным флагом. Команда будет носить название «Олимпийские спортсмены из России».У Казахстана отобрали 14 медалей из-за неоднократного нарушения спортсменами антидопинговых правил.Среди тяжелоатлетов звание олимпийского чемпиона сохранил лишь Ниджат Рагимов, который выиграл Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году. МОК лишил Илью Ильина двух золотых медалей, которые он завоевал на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Тяжелоатлет согласился вернуть свои награды.Ранее Международный олимпийский комитет аннулировал результаты Светланы Подобедовой, Майи Манезы и Зульфии Чиншанло. Победительницы ОИ-2012 также попались на допинге.Казахстан стал вторым в мире по числу лишённых за допинг медалей. Больше всего положительных допинг-проб выявили у спортсменов из России. На втором месте расположился Казахстан с 9 положительными допинг-пробами.В пятерку этого антирейтинга также вошли Беларусь, Украина, Армения. У Молдовы забрали две медали. По одной положительной пробе выявили у Азербайджана, Кубы, Турции и Узбекистана.Чаще всего нарушения в антидопинговых правилах выявляются у штангистов, легкоатлетов и борцов.