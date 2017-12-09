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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 157

Спортсмены из Мангистау завоевали девять медалей на республиканском турнире по боксу

Республиканский турнир прошёл среди юношей 2004-2005 годов рождения. Мангистауские боксёры завоевали две золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Об этом рассказал тренер Талгат Джамаладинов.

Фото Талгата Джамаладинова
Турнир был посвящен памяти В.Камашова. В мероприятии, проходившем с 5 по 8 декабря в Степногорске, приняли участие 220 боксёров из Казахстана, России и Кыргызстана.

По итогам соревнований первое место занял Ракымжан Надиров в весовой категории 46 кг. Мейрбек Полатов завоевал золотую медаль в весовой категории 54 кг.

В весовой категории 44 кг второе место занял Азамат Бисенбаев. В этой же весовой категории третье место досталось Жалгасу Шынтемирову.

Бронзовые медали достались Данияру Казбай и Нурсултану Даулетбаеву в весовой категории 36 кг. Малик Низамдин завоевал третье место в весовой категории 42 кг. Также в весовой категории 70+ бронзовые медали забрали Əділжан Узакбай и Курал Мырзамурат.

Спортсмены из Мангистау завоевали девять медалей на республиканском турнире по боксу


- Турнир прошёл отлично. Наши бойцы показали отличные выступления и превосходно провели свои бои. В соревнованиях принимали участие боксёры из трёх стран, и наши воспитанники показали себя на мировой арене, - сказал Талгат Джамаладинов.

Лучшим рефери на турнире признан Женис Динбаев из посёлка Курык.


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