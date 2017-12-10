На кубке Казахстана по армрестлингу спортсмены из Мангистау завоевали пять наград

Участники кубка Казахстана из Мангистауской области

- Соперники были довольно сильнее и опытнее наших рукоборцев, но и мы, в свою очередь, показали отличный результат. Это прежде всего заслуга тренеров: Сарсена Ершенбаева из Жанаозена, Исембая Матенова из Мунайлы и актауского армрестлера Жазиры Танатар. Федерация армрестлинга в нашей области существует только два года, нужно набираться опыта, продолжать работать дальше в этом же духе, - поделился Роман Исламгалиев.

Участниками кубка Казахстана стали 200 сильнейших рукоборцев из всех областей Казахстана. Представлять Мангистау отправились 11 армрестлеров.Золотыми призерами турнира стали Нурсейт Турланбаев (до 100 кг) из Курыка и Жансуйген Мамедова (свыше 80 кг) из Мунайлы.Обладателем «серебра» стала актауская спортсменка Дана Дарибай (до 60 кг). Бронзовыми медалями отличились жанаозенский рукоборец Есенаман Койшиев (до 80 кг) и актауский армрестлер Дос Сарсенбаев (до 75 кг).В марте 2018 года в Алматы пройдет чемпионат Казахстана, который станет отборочным на чемпионат Азии.За финансовую поддержку в организации поездки Роман Исламгалиев и спортсмены выражают благодарность управлению физической культуры и спорта Мангистауской области.