На кубке Казахстана по армрестлингу спортсмены из Мангистау завоевали пять наград
На счету мангистауских армрестлеров два «золота», одна серебряная и две бронзовые медали. О результатах кубка рассказал Роман Исламгалиев, президент федерации гиревого спорта и армрестлинга Мангистауской области.
Есенаман Койшиев, Нурсейт Турланбаев, Дана Дарибай, Жансуйген Мамедова и Дос Сарсенбаев. Фото участников турнира
Участниками кубка Казахстана стали 200 сильнейших рукоборцев из всех областей Казахстана. Представлять Мангистау отправились 11 армрестлеров.
Участники кубка Казахстана из Мангистауской области
Золотыми призерами турнира стали Нурсейт Турланбаев (до 100 кг) из Курыка и Жансуйген Мамедова (свыше 80 кг) из Мунайлы.
Обладателем «серебра» стала актауская спортсменка Дана Дарибай (до 60 кг). Бронзовыми медалями отличились жанаозенский рукоборец Есенаман Койшиев (до 80 кг) и актауский армрестлер Дос Сарсенбаев (до 75 кг).
- Соперники были довольно сильнее и опытнее наших рукоборцев, но и мы, в свою очередь, показали отличный результат. Это прежде всего заслуга тренеров: Сарсена Ершенбаева из Жанаозена, Исембая Матенова из Мунайлы и актауского армрестлера Жазиры Танатар. Федерация армрестлинга в нашей области существует только два года, нужно набираться опыта, продолжать работать дальше в этом же духе, - поделился Роман Исламгалиев.
В марте 2018 года в Алматы пройдет чемпионат Казахстана, который станет отборочным на чемпионат Азии.
За финансовую поддержку в организации поездки Роман Исламгалиев и спортсмены выражают благодарность управлению физической культуры и спорта Мангистауской области.
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