Танцоры из Актау завоевали весь комплект медалей на международном турнире по спортивным бальным танцам

Оценивали мастерство танцоров 11 судей из Бельгии, Литвы, России, Голландии, Германии и других стран.- Актау представили ученики танцевально-спортивного клуба «Vera», тренером которого является Вера Соседова. По итогам упорных состязаний наша пара Илья Черкасский и Амина Борамбаева завоевали две золотые медали. Даниил Искандаров и Сымбат Жексембай стали обладателями серебряных медалей, а Макар Горякин и Ардак Кожанепесова завоевали «бронзу», - рассказали в клубе «Vera».Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Аэлиты-2017» завершился 10 декабря 2017 года в Атырау. В состязаниях приняли участие 350 танцоров из Казахстана, России, Узбекистана и Азербайджана.