Самбисты из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире в Атырау

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено организаторами

Чемпионом турнира стал Ернар Надирбай, выступающий в весовой категории 32 кг. Серебряную медаль завоевал Куанышбек Комеков, выступающий в весе 38 кг, «бронза» в весовой категории 35 кг досталась Ибрай Мурату.



- В турнире участвовали пятеро спортсменов нашей школы. Троим из них удалось завоевать медали. Ернар Надирбай сумел пройти в финал, одолев соперников из Атырау, Уральска, Караганды, Алматы и Кыргызстана. В финале он одолел спортсмена из Байконура и стал чемпионом соревнований. Куанышбек Комеков неплохо продвигался к победе, поборов алматинца, актюбинца и представителя Атырау. В решающей схватке он уступил самбисту из Уральска и стал серебряным призером. Ибрай Мурат, одолев противников из Шымкента, Астаны, Туркестана и Кыргызстана, проиграл атыраускому атлету и получил «бронзу», - рассказал Нуржан Айдынгалиев, тренер спортивной школы «Жас батыр».



В III международном турнире по самбо среди юношей, посвященному памяти заслуженного тренера РК Кошкарбая Табынбаева, приняли участие 400 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Соревнования завершились в Атырау 14 декабря.