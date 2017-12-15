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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 104

Самбисты из Мангистау завоевали весь комплект медалей на международном турнире в Атырау

О выступлении воспитанников областной спортивной школы «Жас батыр» рассказал тренер Нуржан Айдынгалиев.

Победители и призеры турнира. Фото предоставлено организаторами
Чемпионом турнира стал Ернар Надирбай, выступающий в весовой категории 32 кг. Серебряную медаль завоевал Куанышбек Комеков, выступающий в весе 38 кг, «бронза» в весовой категории 35 кг досталась Ибрай Мурату.

- В турнире участвовали пятеро спортсменов нашей школы. Троим из них удалось завоевать медали. Ернар Надирбай сумел пройти в финал, одолев соперников из Атырау, Уральска, Караганды, Алматы и Кыргызстана. В финале он одолел спортсмена из Байконура и стал чемпионом соревнований. Куанышбек Комеков неплохо продвигался к победе, поборов алматинца, актюбинца и представителя Атырау. В решающей схватке он уступил самбисту из Уральска и стал серебряным призером. Ибрай Мурат, одолев противников из Шымкента, Астаны, Туркестана и Кыргызстана, проиграл атыраускому атлету и получил «бронзу», - рассказал Нуржан Айдынгалиев, тренер спортивной школы «Жас батыр».

В III международном турнире по самбо среди юношей, посвященному памяти заслуженного тренера РК Кошкарбая Табынбаева, приняли участие 400 спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Соревнования завершились в Атырау 14 декабря.


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Комментарии ( 1 )

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сембай (Посетители) Сегодня, 15:35
Молодцы!!! Показали что в Мангистау не только боксерами могут гордиться!
 
 

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