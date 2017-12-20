Актауская каратистка София Ключник привезла две медали с международного турнира в Стамбуле

Международный турнир Turkish Open завершился 17 декабря в Стамбуле. В течение трех дней 2000 спортсменов со всего мира боролись за победу в разделах ката и кумитэ. Честь Мангистауской области и всей страны защищала София Ключник.София стала обладательницей серебряной медали в дисциплине кумитэ и бронзовой медали в дисциплине ката. Она выступала в весовой категории 40 кг.- В каждой категории было по 15 человек. В кумитэ София вышла в финал с сильнейшей турчанкой. Бой закончился на равных - 1:1, но по нынешним правилам WKF победу отдают тому спортсмену, кто взял балл первым. В ката она проиграла за выход в финал турчанке, которая в итоге стала первой. София боролась за третье место и одолела соперницу из Румынии. Девочка проделала огромную работу за 2017 год, что и дало отличные результаты. Одиннадцатилетнюю Софию ждет подготовка к чемпионату в новой подростковой категории. Будет немного сложнее, и соперницы посильнее, но я думаю, она справится. В этом году София на чемпионате Казахстана стала первой в своей весовой категории в дисциплине ката и второй в кумитэ. Спортсменка полна решимости и сил, я надеюсь, что в следующем году мы достойно представим Мангистау на чемпионате страны, - сказал Максим Миримов.