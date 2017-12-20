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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 538

Актауская каратистка София Ключник привезла две медали с международного турнира в Стамбуле

Воспитанница спортивной школы из Актау София Ключник приняла участие в международном турнире по карате Turkish Open, который прошел в Стамбуле. София стала обладательницей серебряной и бронзовой медалей. Об этом сообщил тренер по карате-до Максим Миримов.

София Ключник с тренером Максимом Миримовым.
Международный турнир Turkish Open завершился 17 декабря в Стамбуле. В течение трех дней 2000 спортсменов со всего мира боролись за победу в разделах ката и кумитэ. Честь Мангистауской области и всей страны защищала София Ключник.

София стала обладательницей серебряной медали в дисциплине кумитэ и бронзовой медали в дисциплине ката. Она выступала в весовой категории 40 кг.

Актауская каратистка София Ключник привезла две медали с международного турнира в Стамбуле


- В каждой категории было по 15 человек. В кумитэ София вышла в финал с сильнейшей турчанкой. Бой закончился на равных - 1:1, но по нынешним правилам WKF победу отдают тому спортсмену, кто взял балл первым. В ката она проиграла за выход в финал турчанке, которая в итоге стала первой. София боролась за третье место и одолела соперницу из Румынии. Девочка проделала огромную работу за 2017 год, что и дало отличные результаты. Одиннадцатилетнюю Софию ждет подготовка к чемпионату в новой подростковой категории. Будет немного сложнее, и соперницы посильнее, но я думаю, она справится. В этом году София на чемпионате Казахстана стала первой в своей весовой категории в дисциплине ката и второй в кумитэ. Спортсменка полна решимости и сил, я надеюсь, что в следующем году мы достойно представим Мангистау на чемпионате страны, - сказал Максим Миримов.

Актауская каратистка София Ключник привезла две медали с международного турнира в Стамбуле


Фото предоставлено Максимом Миримовым


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Комментарии ( 3 )

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Sir K (Посетители) Сегодня, 17:48
Соня умничка,смущает только одно,ну как-же, на Туркишь-опен и что-бы не турчанка на первом месте,ни дай бог,уже вот это всё достаёт понемногу
 
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  • arelav_74
 rokkenjager (Посетители) Сегодня, 17:31
София молодец!!! Поздравляю с победой!!! Успехов в дальнейших соревнованиях!
 
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  • arelav_74
 сембай (Посетители) Сегодня, 16:57
Молодец София!!! Дальнейших успехов и дай бог тебе здоровья!
 
 

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