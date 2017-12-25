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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:17

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Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на зональном чемпионате Казахстана

В копилке сборной Мангистау одна золотая, две серебряные и пять бронзовых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Медаль высшей пробы в весовой категории 80 кг завоевал Азамат Набатов. Серебряные медали завоевали Ержан Онгарбаев (57 кг) и Нурхан Ысыкбаев (70 кг).

Обладателями бронзовых медалей стали Раимбек Нуратдин (48 кг), Жандос Кошмухан (52 кг), Арман Келеманов (70 кг), Акжол Сейтенов (75 кг) и Абзал Кулжан (80 кг).

- Наши ребята показали хороший результат, но могли выступить лучше. Главная цель соревнований - определить сильнейших. Победители получили путевки в финал, который пройдет в январе 2018 года в Экибастузе. Надеемся, что спортсмены представят нашу область достойно. Слабых не будет, все достойны победы, - рассказал Асхат Камалов, тренер мангистауской школы бокса.

Юго-западный зональный чемпионат Республики Казахстана по боксу среди юниоров завершился в минувшие выходные в городе Кордай (Жамбылская область).

На ринге выступили 215 боксеров из Мангистауской области, Алматы, Атырау, Актобе, Кызылорды, Шымкента, Тараза и Уральска. Бои прошли в 14-ти весовых категориях. Спортивную честь Мангистау защищали 28 боксеров.


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