Боксеры из Мангистау завоевали восемь медалей на зональном чемпионате Казахстана

Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области

Медаль высшей пробы в весовой категории 80 кг завоевал Азамат Набатов. Серебряные медали завоевали Ержан Онгарбаев (57 кг) и Нурхан Ысыкбаев (70 кг).



Обладателями бронзовых медалей стали Раимбек Нуратдин (48 кг), Жандос Кошмухан (52 кг), Арман Келеманов (70 кг), Акжол Сейтенов (75 кг) и Абзал Кулжан (80 кг).



- Наши ребята показали хороший результат, но могли выступить лучше. Главная цель соревнований - определить сильнейших. Победители получили путевки в финал, который пройдет в январе 2018 года в Экибастузе. Надеемся, что спортсмены представят нашу область достойно. Слабых не будет, все достойны победы, - рассказал Асхат Камалов, тренер мангистауской школы бокса.



Юго-западный зональный чемпионат Республики Казахстана по боксу среди юниоров завершился в минувшие выходные в городе Кордай (Жамбылская область).



На ринге выступили 215 боксеров из Мангистауской области, Алматы, Атырау, Актобе, Кызылорды, Шымкента, Тараза и Уральска. Бои прошли в 14-ти весовых категориях. Спортивную честь Мангистау защищали 28 боксеров.