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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:00

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Актауские таеквондисты удостоились девяти медалей на республиканском турнире

В числе наград актауских спортсменов на республиканском турнире по таеквондо WT в память Ернура Нарбекова в Таразе - четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. О результатах сообщил тренер по таеквондо Курбанбай Кдырбаев.

Фото тренера Курбанбая Кдырбаева
Среди актауских таеквондистов, завоевавших «золото»: Арайлым Куан (20 кг), 6-7 лет,
Нуркожа Умарбаев (30 кг), 8-9 лет, Ерасыл Балкожа (32 кг), 10-11 лет, и Нурсултан Керимжан (свыше 32 кг), 10-11 лет.

Серебряных наград удостоились Асима Балыкбай (24 кг), 6-7 лет, Дидар Дахшанов (32 кг), 10-11 лет,
и Данияр Жумашев (свыше 32 кг), 10-11 лет.

Двумя бронзовыми медалями пополнили копилку команды из Актау Сержан Еламан (28 кг), 10-11 лет, и Нуркасым Кемелбек (30 кг), 10-11 лет.

Тем самым актауские спортсмены заняли третье общекомандное место. На первом месте расположились атырауские таеквондисты, вторую позицию заняли спортсмены из алматинской области.

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Ребята выступили на высоте. Конечно, пришлось побороться, было непросто. Третье командное место – это уже показатель того, что мы в лидерах. В новый год с новыми победами! И мы поднимемся на первую ступень пьедестала, - поделился тренер.


За предоставленную поддержку спортсмены благодарят директора ДЮСШ «Волна» Парвиза Мансурова.



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Актауские таеквондисты удостоились девяти медалей на республиканском турнире


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