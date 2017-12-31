Актауские таеквондисты удостоились девяти медалей на республиканском турнире

Нуркожа Умарбаев (30 кг), 8-9 лет, Ерасыл Балкожа (32 кг), 10-11 лет, и Нурсултан Керимжан (свыше 32 кг), 10-11 лет.
Серебряных наград удостоились Асима Балыкбай (24 кг), 6-7 лет, Дидар Дахшанов (32 кг), 10-11 лет,
и Данияр Жумашев (свыше 32 кг), 10-11 лет.
Двумя бронзовыми медалями пополнили копилку команды из Актау Сержан Еламан (28 кг), 10-11 лет, и Нуркасым Кемелбек (30 кг), 10-11 лет.
Тем самым актауские спортсмены заняли третье общекомандное место. На первом месте расположились атырауские таеквондисты, вторую позицию заняли спортсмены из алматинской области.
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За предоставленную поддержку спортсмены благодарят директора ДЮСШ «Волна» Парвиза Мансурова.