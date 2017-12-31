Актауские таеквондисты удостоились девяти медалей на республиканском турнире

Ребята выступили на высоте. Конечно, пришлось побороться, было непросто. Третье командное место – это уже показатель того, что мы в лидерах. В новый год с новыми победами! И мы поднимемся на первую ступень пьедестала, - поделился тренер.

Назад Вперед











Среди актауских таеквондистов, завоевавших «золото»: Арайлым Куан (20 кг), 6-7 лет,Нуркожа Умарбаев (30 кг), 8-9 лет, Ерасыл Балкожа (32 кг), 10-11 лет, и Нурсултан Керимжан (свыше 32 кг), 10-11 лет.Серебряных наград удостоились Асима Балыкбай (24 кг), 6-7 лет, Дидар Дахшанов (32 кг), 10-11 лет,и Данияр Жумашев (свыше 32 кг), 10-11 лет.Двумя бронзовыми медалями пополнили копилку команды из Актау Сержан Еламан (28 кг), 10-11 лет, и Нуркасым Кемелбек (30 кг), 10-11 лет.Тем самым актауские спортсмены заняли третье общекомандное место. На первом месте расположились атырауские таеквондисты, вторую позицию заняли спортсмены из алматинской области.За предоставленную поддержку спортсмены благодарят директора ДЮСШ «Волна» Парвиза Мансурова.