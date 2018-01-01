В Актау состоится областной турнир по боксу

Фото из архива "Лады"

В течение четырех дней в школе бокса на ринге будут соревноваться более 150 боксеров 2004-2005 годов рождения из Актау, Жанаозена и районов области.



Федерация бокса Мангистауской области приглашает жителей и гостей Актау прийти и поддержать участников.



- Мы приглашаем жителей и гостей Актау прийти и поболеть за участников, среди которых есть очень перспективные спортсмены. На турнире будут проводить отбор боксеров для участия на зональный чемпионат по боксу, - отметили тренеры актауской школы бокса.



Открытие соревнований пройдет 3 января в 13:00 часов в спортивном комплексе «Маяк». Финальные бои начнутся 6 января в 11:00 часов. Вход свободный.