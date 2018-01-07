Александр Драч: В Мангистау растет сильное поколение боксеров

Лучшим судьей турнира стал Султанмурат Анисов из Бейнеу.

Назад Вперед





















































В спортивном комплексе «Маяк» завершился отборочный турнир по боксу. Победители турнира представят регион на зональном чемпионате Казахстана.В течение четырех дней судьи оценивали уровень более 150 молодых спортсменов из Актау, Жанаозена и районов области. Соревнования проходили в 20 весовых категориях.Посмотреть финальные поединки пришел ветеран бокса, заслуженный тренер РК Александр Драч.- Этот турнир является отборочным на зональные соревнования. Судьи отдавали победу только самым лучшим. Хотелось бы отметить, что в Мангистау подрастает сильное поколение боксеров. Каждый из боксеров старался показать свои лучшие стороны, чтобы получить возможность защищать область на зональном первенстве. В данных соревнованиях чувствовался дух соперничества, была сильная конкуренция между районами, никто не хотел проигрывать, каждый из них показал свой уровень бокса. Видно, что все спортсмены стремятся к совершенствованию владения техникой и тактикой бокса, - сказал Александр Драч.Своими впечатлениями поделился один из победителей - Олжас Темирбаев из Актау. Олжасу 12 лет, выступает он в весовой категории 31 кг. Несмотря на то, что он занимается всего год, на его счету уже четыре победы.- У меня одна главная цель - это победа. Я не боюсь поражений и боли. На моем счету немного боев, но я не собираюсь останавливаться, - сказал Олжас Темирбаев.Олжас Темирбаев (30 кг, Актау), Рахат Тилегенов (32 кг, Жанаозен), Бейимбек Ыбырайым (34 кг, Актау), Адай Ниязбай (36 кг, Тущыкудык), Адилет Шамер (38 кг, Шетпе), Бегарыс Нурасылов (40 кг, Жанаозен), Мейрамбек Мурасбай (42 кг, Тущыкудык), Дидар Дурдыхан (44 кг, Актау), Муктар Елдашбаев (46 кг, Актау), Рауан Несипбаев (48 кг, Шетпе), Сералы Жолмаганбет (50 кг, Мунайлы), Мейирбек Полатов (52 кг, Мунайлы), Касымхан Сыдихов (54 кг, Жанаозен), Жомарт Торемуратов (58 кг, Мунайлы), Наурызбек Аманкос (60 кг, Тупкараган), Галымжан Нурдаулетов (63 кг, Жанаозен), Еркинбек Кеунимжай (66 кг, Актау), Адилжан Узакбай (70 кг, Мунайлы), Нурдос Танжар (+70 кг, Мунайлы).- Прошлый год был очень плодотворным для федерации бокса Мангистауской области. Наши бойцы стали победителями республиканских и международных турниров, чемпионата Казахстана, мира и Азии. Одна из главных целей 2018 года - это Азиатские игры. В состав национальной сборной вошли девять наших боксеров. Сейчас у них начались сборы и подготовка к предстоящим соревнованиям, - сказал Жарас Калимов, тренер Мангистауской школы бокса.Несколько спортсменов получили специальные награды.Приз за лучшую технику получил Мухтар Елдашбаев из Актау. По словам тренеров актауской школы бокса, Мухтар с показал достойную технику ведения боя. Призы за лучший бой получили Мейрамбек Мурасбай и Айдар Дурдыхан. Призом за волю к победе был отмечен Алмат Нурлыбай из Жанаозена.