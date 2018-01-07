«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 07 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.13 KZT
  • €1 = 397.71 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 164

Александр Драч: В Мангистау растет сильное поколение боксеров

В Актау определили победителей турнира области по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения.

Финальные бои. Фото автора
В спортивном комплексе «Маяк» завершился отборочный турнир по боксу. Победители турнира представят регион на зональном чемпионате Казахстана.

В течение четырех дней судьи оценивали уровень более 150 молодых спортсменов из Актау, Жанаозена и районов области. Соревнования проходили в 20 весовых категориях.

Посмотреть финальные поединки пришел ветеран бокса, заслуженный тренер РК Александр Драч.

Александр Драч: В Мангистау растет сильное поколение боксеров


- Этот турнир является отборочным на зональные соревнования. Судьи отдавали победу только самым лучшим. Хотелось бы отметить, что в Мангистау подрастает сильное поколение боксеров. Каждый из боксеров старался показать свои лучшие стороны, чтобы получить возможность защищать область на зональном первенстве. В данных соревнованиях чувствовался дух соперничества, была сильная конкуренция между районами, никто не хотел проигрывать, каждый из них показал свой уровень бокса. Видно, что все спортсмены стремятся к совершенствованию владения техникой и тактикой бокса, - сказал Александр Драч.

Своими впечатлениями поделился один из победителей - Олжас Темирбаев из Актау. Олжасу 12 лет, выступает он в весовой категории 31 кг. Несмотря на то, что он занимается всего год, на его счету уже четыре победы.

Александр Драч: В Мангистау растет сильное поколение боксеров


- У меня одна главная цель - это победа. Я не боюсь поражений и боли. На моем счету немного боев, но я не собираюсь останавливаться, - сказал Олжас Темирбаев.

По итогам финальных поединков первые места заняли: Олжас Темирбаев (30 кг, Актау), Рахат Тилегенов (32 кг, Жанаозен), Бейимбек Ыбырайым (34 кг, Актау), Адай Ниязбай (36 кг, Тущыкудык), Адилет Шамер (38 кг, Шетпе), Бегарыс Нурасылов (40 кг, Жанаозен), Мейрамбек Мурасбай (42 кг, Тущыкудык), Дидар Дурдыхан (44 кг, Актау), Муктар Елдашбаев (46 кг, Актау), Рауан Несипбаев (48 кг, Шетпе), Сералы Жолмаганбет (50 кг, Мунайлы), Мейирбек Полатов (52 кг, Мунайлы), Касымхан Сыдихов (54 кг, Жанаозен), Жомарт Торемуратов (58 кг, Мунайлы), Наурызбек Аманкос (60 кг, Тупкараган), Галымжан Нурдаулетов (63 кг, Жанаозен), Еркинбек Кеунимжай (66 кг, Актау), Адилжан Узакбай (70 кг, Мунайлы), Нурдос Танжар (+70 кг, Мунайлы).

- Прошлый год был очень плодотворным для федерации бокса Мангистауской области. Наши бойцы стали победителями республиканских и международных турниров, чемпионата Казахстана, мира и Азии. Одна из главных целей 2018 года - это Азиатские игры. В состав национальной сборной вошли девять наших боксеров. Сейчас у них начались сборы и подготовка к предстоящим соревнованиям, - сказал Жарас Калимов, тренер Мангистауской школы бокса.

Несколько спортсменов получили специальные награды.

Александр Драч: В Мангистау растет сильное поколение боксеров


Приз за лучшую технику получил Мухтар Елдашбаев из Актау. По словам тренеров актауской школы бокса, Мухтар с показал достойную технику ведения боя. Призы за лучший бой получили Мейрамбек Мурасбай и Айдар Дурдыхан. Призом за волю к победе был отмечен Алмат Нурлыбай из Жанаозена.

Александр Драч: В Мангистау растет сильное поколение боксеров

Лучшим судьей турнира стал Султанмурат Анисов из Бейнеу.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В Актау прошел отборочный турнир по боксу


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lesnik (Посетители) Сегодня, 10:18
Ума бы дали молодым.. Зубы вышибать все умеют.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика