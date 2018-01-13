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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 626

Юные футболисты из Актау заняли третье место на республиканском турнире

Команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу стала бронзовым призером турнира, который прошел в Жамбылской области.

Команда из Актау. Фото предоставлено участниками соревнований
Подопечные тренеров Геннадия Толстокорова и Романа Максименко из Актау обыграли представителей Каратау, Кызылорды и команду из Казалинского района. Но уступили соперникам из Шымкента.

Юные футболисты из Актау заняли третье место на республиканском турнире


- В соревнованиях приняли участие команды из всех областей. Соперники были сильными. Наши ребята сыграли достойно и показали характер. Это не первые соревнования ребят, в прошлом году они заняли первое место на республиканском турнире в Актобе, а также в 2016 году завоевали «золото» на турнире в Талдыкоргане. Занимали третьи места на международных турнирах в Грузии и России. На достигнутом мы останавливаться не собираемся, впереди нас ждет еще несколько крупных турниров. Мы прогрессируем и в дальнейшем покажем хороший уровень, - подчеркивает тренер.

Первое место завоевала команда из Жанатаса, второе место досталось команде из Шымкента.


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