Юные футболисты из Актау заняли третье место на республиканском турнире

Подопечные тренеров Геннадия Толстокорова и Романа Максименко из Актау обыграли представителей Каратау, Кызылорды и команду из Казалинского района. Но уступили соперникам из Шымкента.- В соревнованиях приняли участие команды из всех областей. Соперники были сильными. Наши ребята сыграли достойно и показали характер. Это не первые соревнования ребят, в прошлом году они заняли первое место на республиканском турнире в Актобе, а также в 2016 году завоевали «золото» на турнире в Талдыкоргане. Занимали третьи места на международных турнирах в Грузии и России. На достигнутом мы останавливаться не собираемся, впереди нас ждет еще несколько крупных турниров. Мы прогрессируем и в дальнейшем покажем хороший уровень, - подчеркивает тренер.Первое место завоевала команда из Жанатаса, второе место досталось команде из Шымкента.