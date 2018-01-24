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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:32

Просмотров: 698

Дзюдоисты из Мангистау завоевали весь комплект медалей на республиканском турнире

На открытом республиканском турнире по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения в Талдыкоргане воспитанники детско-юношеской специализированной спортивной школы «Жас батыр» завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Мангистауская команда с тренерами. Фото предоставлено школой «Жас батыр»
«Золото» завоевал Мерей Мархамбетов в весе 55 кг. Мерейлим Кенесбекова стала серебряным призером в весовой категории 40 кг. «Бронза» досталась Жансулу Амандык, выступавшей в весе 63 кг.

- Не так легко победить, когда в соревнованиях принимают участие более 700 дзюдоистов. Мерейлим Кенесбекова провела пять схваток, в которых выиграла с явным преимуществом. В решающем поединке она уступила астанчанке и стала серебряным призером турнира. Жансулу Амандык с победой завершила пять встреч, но проиграла спортсменке из Алматы, завоевав «бронзу». Благодарим за возможность участия в республиканском турнире руководство областного управления физической культуры и спорта, областной федерации дзюдо, спортшколы «Жас батыр», - поделилась Маншук Баданова, мастер спорта Казахской ССР, тренер спортивной школы «Жас батыр».

В соревнованиях участвовали 752 атлета из Казахстана и Кыргызстана.


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Комментарии ( 1 )

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БСК22 (Посетители) Сегодня, 08:10
Искренне поздравляю ребят! Молодцы! Так держать!
 
 

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