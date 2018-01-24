Дзюдоисты из Мангистау завоевали весь комплект медалей на республиканском турнире

- Не так легко победить, когда в соревнованиях принимают участие более 700 дзюдоистов. Мерейлим Кенесбекова провела пять схваток, в которых выиграла с явным преимуществом. В решающем поединке она уступила астанчанке и стала серебряным призером турнира. Жансулу Амандык с победой завершила пять встреч, но проиграла спортсменке из Алматы, завоевав «бронзу». Благодарим за возможность участия в республиканском турнире руководство областного управления физической культуры и спорта, областной федерации дзюдо, спортшколы «Жас батыр», - поделилась Маншук Баданова, мастер спорта Казахской ССР, тренер спортивной школы «Жас батыр».
В соревнованиях участвовали 752 атлета из Казахстана и Кыргызстана.