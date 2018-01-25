Актауские таеквондисты привезли три золотые медали с открытого турнира РК

Соревнования приобрели статус международного турнира, так как в них участвовали более 600 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, России и Кореи.Спортивную честь Мангистауской области защищали 12 воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы по каратэ-до. Трое из них привезли домой три золотые медали.Обладателями медалей золотого отлива стали Асланбек Мухамбединов, выступавший в весовой категории 48 кг, в весе 41 кг Асет Омир. И еще одно «золото» в весовой категории свыше 32 кг завоевал Дидар Дахшанов.Медаль серебряного отлива завоевала Анар Алданова в весе 55 кг.- Все ребята показали достойные бои. Конкуренция была очень высокой, тем не менее наши спортсмены не ударили в грязь лицом. Четверо в результате острой и бескомпромиссной борьбы привезли домой награды. Я надеюсь, что мы дальше будем достойно представлять Мангистаускую область не только в Казахстане, но и за его пределами. Теперь ребята будут готовиться к международному турниру, который пройдёт в ОАЭ в городе Фуджера. Еще одного нашего спортсмене Асет Омир ждет подготовка к чемпионату Казахстана среди кадетов. За предоставленную поддержку благодарим директора ДЮСШ «Волна» Парвиза Мансурова, - рассказал тренер воспитанников ДЮСШ Курбанбай Кадырбаев.