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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:33

Просмотров: 198

Актауские таеквондисты привезли три золотые медали с открытого турнира РК

В Павлодаре завершился открытый республиканский турнир по таеквондо WT на кубок акима региона. В числе наград актауских спортсменов три золотые и одна серебряная медали.

Фото предоставлено участниками соревнований
Соревнования приобрели статус международного турнира, так как в них участвовали более 600 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, России и Кореи.

Спортивную честь Мангистауской области защищали 12 воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы по каратэ-до. Трое из них привезли домой три золотые медали.

Актауские таеквондисты привезли три золотые медали с открытого турнира РК


Обладателями медалей золотого отлива стали Асланбек Мухамбединов, выступавший в весовой категории 48 кг, в весе 41 кг Асет Омир. И еще одно «золото» в весовой категории свыше 32 кг завоевал Дидар Дахшанов.

Медаль серебряного отлива завоевала Анар Алданова в весе 55 кг.

- Все ребята показали достойные бои. Конкуренция была очень высокой, тем не менее наши спортсмены не ударили в грязь лицом. Четверо в результате острой и бескомпромиссной борьбы привезли домой награды. Я надеюсь, что мы дальше будем достойно представлять Мангистаускую область не только в Казахстане, но и за его пределами. Теперь ребята будут готовиться к международному турниру, который пройдёт в ОАЭ в городе Фуджера. Еще одного нашего спортсмене Асет Омир ждет подготовка к чемпионату Казахстана среди кадетов. За предоставленную поддержку благодарим директора ДЮСШ «Волна» Парвиза Мансурова, - рассказал тренер воспитанников ДЮСШ Курбанбай Кадырбаев.


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