Мангистауские дзюдоисты стали чемпионами на международном турнире по количеству золотых медалей

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В соревнованиях, прошедших в Актау с 23 по 25 марта среди спортсменов 2001-2006 годов рождения, участвовали 794 атлета из девяти областей республики, России и Кыргызстана. Соревнования прошли среди спортсменов 2001-2003, 2004-2006 годов рождения по 20 весовым категориям.По количеству чемпионских званий мангистауская сборная на первом месте. На втором - представители Кызылординской области с пятью золотыми медалями. На третьем – спортсмены Атырауской области, взявшие четыре «золота».Среди дзюдоистов 2001-2003 годов рождения звание чемпиона и кандидата в мастера спорта получили Адилхан Салыкбаев в весовой категории 38 кг, Нурсултан Жубаткан в весе 42 кг, Данияр Жолболдин в категории 46 кг, Айбек Сайлаубаев, выступавший в весе 50 кг, Бексултан Картбай в весе 66 кг, Бекжан Нурбауов в категории 73 кг, Нурсултан Жарасбай в весовой категории 81 кг.Среди девушек в данной возрастной категории обладательницами золотых медалей стали Мерейлим Кенесбекова (весовая категория 40 кг), Айгерим Ретбаева (категория 44 кг), Айгерим Еламанова, выступавшая в весе 48 кг, Маржан Каналиева в весе 57 кг, Мадина Тенельбаева в категории 63 кг.Чемпионское звание в возрастной группе 2004-2006 завоевали Арман Омирбек в весе 26 кг, Ернар Надирбай в категории 35 кг, Асылжан Амангельдин в весовой категории 38 кг, Жандарбек Гукиш в весе +50 кг, Даулет Бисенкулулы в категории 50 кг.Среди девушек на высшую ступень пьедестала почета поднялись Мерей Закарина в весе 32 кг, Сымбат Абдулла в категории 44 кг, Гульжан Каналиева в весовой категории 57 кг.Продолжением соревнований стал международный турнир по самбо «Кубок Актау» на приз областной федерации, который проводится в спорткомплексе «Мангистау Арена» (33 мкр.) с 26 по 28 марта.