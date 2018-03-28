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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:55

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Три «золота» завоевали юные каратисты из Мангистау на чемпионате РК

На чемпионате РК по карате-до в Астане спортсмены из Мунайлинского района стали обладателями трех золотых, одной серебряной и шести бронзовых медалей. Из 23 мунайлинских атлетов чемпионами и призерами стали 10 воспитанников тренеров Ерлана Сарсенова и Айбека Торебаева.

Участники чемпионата. Фото прислано Е.Сарсеновым
В стиле шито-рю звание чемпионов завоевали Мадияр Баймурат - весовая категория 30 кг, Азат Ягумур в категории 35 кг и Айдос Мухат, выступавший в весе 50 кг.

Серебряным призером в весовой категории 45 кг стал Сагыныш Смагул.

«Бронзу» в весе 35 кг завоевали Темирлан Кисанов и Жангазы Наптал.
На третью ступень пьедестала почета поднялись также Асылжан Серик в категории 30 кг, Акылжан Хадырбаев в весе 45 кг, Руслан Еркин, выступавший в категории 40 кг, и Сундет Кожаев в весовой категории 68 кг.

- Девятилетний Мадияр Баймурат доказал свое явное преимущество в поединке с соперниками из Алматы, Астаны, Кокшетау. В финале наш воспитанник встретился со спортсменом из Шымкента и выиграл со счетом 2:1. Карате занимается с пяти лет, - рассказал по телефону Ерлан Сарсенов, тренер Мунайлинской детско-юношеской спортивной школы.


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Три «золота» завоевали юные каратисты из Мангистау на чемпионате РК


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