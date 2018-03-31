Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Актобе

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области

Спортивную честь Мангистауской области на ІХ международном турнире по боксу на призы чемпиона мира и Азии, заслуженного мастера спорта РК Галиба Джафарова, защищали 12 боксеров.



Обладателями медалей золотого отлива стали Жарас Комшабаев (46 кг) и Абзал Кулжан (+80 кг). Жарас Комшабаев удостоился награды за лучшую технику.



Бронзовыми призерами стали Арман Келеманов (70 кг) и Арман Ысыкбаев (75 кг).



- Ребята выступили отлично. Обычно на таких турнирах выпадает хорошая возможность посмотреть в деле всех боксеров и определить, кто на что способен, - отметил Айдос Каржаубаев, тренер школы бокса Мангистаукой области.



Международный турнир, в котором приняли участие 170 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и России, завершился в Актобе сегодня, 30 марта.