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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:09

Просмотров: 135

Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на международном турнире в Актобе

В копилке воспитанников Мангистауской школы бокса две золотые и две бронзовые медали. Об этом рассказали в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Спортивную честь Мангистауской области на ІХ международном турнире по боксу на призы чемпиона мира и Азии, заслуженного мастера спорта РК Галиба Джафарова, защищали 12 боксеров.

Обладателями медалей золотого отлива стали Жарас Комшабаев (46 кг) и Абзал Кулжан (+80 кг). Жарас Комшабаев удостоился награды за лучшую технику.

Бронзовыми призерами стали Арман Келеманов (70 кг) и Арман Ысыкбаев (75 кг).

- Ребята выступили отлично. Обычно на таких турнирах выпадает хорошая возможность посмотреть в деле всех боксеров и определить, кто на что способен, - отметил Айдос Каржаубаев, тренер школы бокса Мангистаукой области.

Международный турнир, в котором приняли участие 170 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и России, завершился в Актобе сегодня, 30 марта.


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