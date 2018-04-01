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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:02

Просмотров: 375

Юный Артём Медовской из Актау признан лучшим вратарём республиканского турнира по футболу

Команда группы подготовки «ФЦ Каспий 2008» завоевала серебро на республиканском турнире по футболу, посвященном памяти Жапара Саургалиева. Вратарь Артём Медовской оказался лучшим по итогам соревнований. Об этом рассказал Ерлан Жумагулов, тренер команды.

Фото тренера
Турнир проходил в Таразе с 25 по 30 марта. В соревнованиях приняли участие шесть команд из разных регионов. Турнир прошёл среди юношей 2008 года рождения. Игра наших футболистов с командой «Тараз 2008» закончилась со счётом 1:1. В следующем матче актауские спортсмены одолели футболистов из Атырау со счётом 2:0. С таким же счётом «ФЦ Каспий 2008» победил команду «Улан». Последние две игры прошли с командами из Тараза. Все они закончились с одинаковым счётом 1:0.

Юный Артём Медовской из Актау признан лучшим вратарём республиканского турнира по футболу


Вратарь «ФЦ Каспий 2008» Артём Медовской признан лучшим вратарём турнира. За всё время соревнований он пропустил лишь один гол.

- С командой «Тараз 2008» у нас в общем вышло по 13 очков. Мы всего лишь уступили по разнице в забитых и пропущенных голах. По играм у нас одна ничья, три победы и ни одного поражения. Итог: второе место на турнире. Хочу поблагодарить родителей за оказанную спонсорскую поддержку и ПФК «Каспий». Еще бы хотел отдельно поблагодарить папу одного из наших футболистов, который помогал мне во время турнира, - Саулета Жораева, - сказал Ерлан Жумагулов.

Юный Артём Медовской из Актау признан лучшим вратарём республиканского турнира по футболу


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