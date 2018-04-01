Юный Артём Медовской из Актау признан лучшим вратарём республиканского турнира по футболу

Вратарь «ФЦ Каспий 2008» Артём Медовской признан лучшим вратарём турнира. За всё время соревнований он пропустил лишь один гол.
- С командой «Тараз 2008» у нас в общем вышло по 13 очков. Мы всего лишь уступили по разнице в забитых и пропущенных голах. По играм у нас одна ничья, три победы и ни одного поражения. Итог: второе место на турнире. Хочу поблагодарить родителей за оказанную спонсорскую поддержку и ПФК «Каспий». Еще бы хотел отдельно поблагодарить папу одного из наших футболистов, который помогал мне во время турнира, - Саулета Жораева, - сказал Ерлан Жумагулов.