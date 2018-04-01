Юный Артём Медовской из Актау признан лучшим вратарём республиканского турнира по футболу

Турнир проходил в Таразе с 25 по 30 марта. В соревнованиях приняли участие шесть команд из разных регионов. Турнир прошёл среди юношей 2008 года рождения. Игра наших футболистов с командой «Тараз 2008» закончилась со счётом 1:1. В следующем матче актауские спортсмены одолели футболистов из Атырау со счётом 2:0. С таким же счётом «ФЦ Каспий 2008» победил команду «Улан». Последние две игры прошли с командами из Тараза. Все они закончились с одинаковым счётом 1:0.Вратарь «ФЦ Каспий 2008» Артём Медовской признан лучшим вратарём турнира. За всё время соревнований он пропустил лишь один гол.- С командой «Тараз 2008» у нас в общем вышло по 13 очков. Мы всего лишь уступили по разнице в забитых и пропущенных голах. По играм у нас одна ничья, три победы и ни одного поражения. Итог: второе место на турнире. Хочу поблагодарить родителей за оказанную спонсорскую поддержку и ПФК «Каспий». Еще бы хотел отдельно поблагодарить папу одного из наших футболистов, который помогал мне во время турнира, - Саулета Жораева, - сказал Ерлан Жумагулов.