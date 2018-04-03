Спортсмены из Актау завоевали 14 медалей на всероссийском турнире по боксу

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Медали высшего достоинства завоевали Мейирбек Калилаев (40 кг), Оразалы Жуматов (50 кг), Темирбек Калдыбай (54 кг), Аян Домболсынов (57 кг), Ержан Онгарбаев (60 кг) и Даулет Назарбаев (66 кг).«Серебро» заваевали Баянгали Кайпы (46 кг), Исмайыл Жайгалиев (52 кг) и Бекзат Алланиязов (57 кг). Бронзовыми призерами стали Асан Файзулла (60 кг), Ербол Айнабаев (63 кг), Галымжан Есетов (63 кг), Ерканат Калдыбекулы (80 кг) и Айсадат Бекетаев (80 кг).- Немного понервничали во время боев. Отмечу, что наши боксеры выступили хорошо. Ребята справились с поставленной задачей. Наши парни оказались хорошо подготовлены к боям. Были и поражения, я связываю их с тем, что все-таки наши ребята боксировали в гостях — а это всегда двойная ответственность и давление. Шесть золотых медалей - это очень достойный результат наших воспитанников, - сказал Асхат Камалов, тренер по боксу.Открытый Всероссийский турнир по боксу среди юношей завершился 1 апреля в Астрахани, за чемпионский титул боролись более 200 спортсменов из России и Казахстана. Спортсмены соревновались в 12 весовых категориях. Мангистау представили 18 боксеров.На зональном чемпионате Казахстана среди младших юношей 2004-2005 годов рождения юные воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали 20 медалей.На высшую ступень пьедестала почета поднялись Адай Ниязбай (36 кг), Бекарыс Нурасилов (40 кг), Мейрамбек Мурасбай (42), Дидар Дурдыхан (44 кг), Жомарт Туремуратов (58 кг) и Адилжан Узакбай (70 кг).Соревнования завершились 1 апреля в Атырауской области. Западный зональный чемпионат Республики Казахстан по боксу собрал на ринге 127 боксеров из Мангистау, Атырау, Актобе и Уральска.