«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Апреля
+15...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.37 KZT
  • €1 = 394.25 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 268

Спортсмены из Актау завоевали 14 медалей на всероссийском турнире по боксу

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали шесть медалей золотого отлива, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Медали высшего достоинства завоевали Мейирбек Калилаев (40 кг), Оразалы Жуматов (50 кг), Темирбек Калдыбай (54 кг), Аян Домболсынов (57 кг), Ержан Онгарбаев (60 кг) и Даулет Назарбаев (66 кг).

«Серебро» заваевали Баянгали Кайпы (46 кг), Исмайыл Жайгалиев (52 кг) и Бекзат Алланиязов (57 кг). Бронзовыми призерами стали Асан Файзулла (60 кг), Ербол Айнабаев (63 кг), Галымжан Есетов (63 кг), Ерканат Калдыбекулы (80 кг) и Айсадат Бекетаев (80 кг).

- Немного понервничали во время боев. Отмечу, что наши боксеры выступили хорошо. Ребята справились с поставленной задачей. Наши парни оказались хорошо подготовлены к боям. Были и поражения, я связываю их с тем, что все-таки наши ребята боксировали в гостях — а это всегда двойная ответственность и давление. Шесть золотых медалей - это очень достойный результат наших воспитанников, - сказал Асхат Камалов, тренер по боксу.

Открытый Всероссийский турнир по боксу среди юношей завершился 1 апреля в Астрахани, за чемпионский титул боролись более 200 спортсменов из России и Казахстана. Спортсмены соревновались в 12 весовых категориях. Мангистау представили 18 боксеров.

На зональном чемпионате Казахстана среди младших юношей 2004-2005 годов рождения юные воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали 20 медалей.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Адай Ниязбай (36 кг), Бекарыс Нурасилов (40 кг), Мейрамбек Мурасбай (42), Дидар Дурдыхан (44 кг), Жомарт Туремуратов (58 кг) и Адилжан Узакбай (70 кг).



Соревнования завершились 1 апреля в Атырауской области. Западный зональный чемпионат Республики Казахстан по боксу собрал на ринге 127 боксеров из Мангистау, Атырау, Актобе и Уральска.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Зональный чемпионат Казахстана по боксу


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика