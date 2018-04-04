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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:38

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Сборная Мангистау по жекпе-жек заняла первое общекомандное место на чемпионате Казахстана

Мангистауская команда по жекпе-жекпе завоевала первое место в командном зачете на чемпионате Казахстана в Петропавловске. На счету спортсменов девять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. О результатах рассказал Арман Абильда, президент Мангистауской федерации жекпе-жек и главный судья соревнований.

Фото предоставил Арман Абильда
Чемпионат по жекпе-жек среди детей в Петропавловске прошел впервые. Турнир собрал более 200 участников из 14 областей и городов Алматы и Астаны. Мангистаускую область, в частности, из Актау, Жанаозена и Бейнеу представили 44 спортсмена.

Сборная Мангистау по жекпе-жек заняла первое общекомандное место на чемпионате Казахстана


Из актаусцев первых мест удостоились Айса Сарсенбай, Газиз Мурат. Берекет Кузенбаев, Бекзат Анатолий, Мухамбет Есполов и Абзал Суеубай удостоились серебряных наград. Бронзовые медали завоевали Куандык Кошкинбай, Дияс Шыналиев, Жаслан Тахир, Серижан Тилекбай, Адил Нурланов и Рахман Курмантаев.

Жанаозенские спортсмены завоевали четыре золотые награды. Это Санат Егинбай, Жарас Тлепбай, Оразбек Лепесов и Шалабай Жарылгапов.

Абилмансур Курманбаев, Жумалы Нурсат и Мурат Ыкылас из Бейнеу стали обладателями золотых наград. Кумисбек Балишанов и Ерназ Жанболатулы удостоились вторых мест. На третьей ступени пьедестала расположились Нурсултан Толеубаев и Бакдаулет Кусайын.

Имея в копилке 23 медали, сборная Мангистау заняла первое общекомандное место.

Сборная Мангистау по жекпе-жек заняла первое общекомандное место на чемпионате Казахстана


- Мы хотим разбудить национальный дух, чтобы больше людей знали о национальном спорте. Жекпе-жек развивается, соперники тоже не отстают, даже на партере и в стойках. Мы сильны духом, но немного отстаем физически. Мы все наверстаем и победа будет за нами, - поделился Арман Абильда.


Сборная Мангистау по жекпе-жек заняла первое общекомандное место на чемпионате Казахстана


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