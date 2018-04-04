Сборная Мангистау по жекпе-жек заняла первое общекомандное место на чемпионате Казахстана

- Мы хотим разбудить национальный дух, чтобы больше людей знали о национальном спорте. Жекпе-жек развивается, соперники тоже не отстают, даже на партере и в стойках. Мы сильны духом, но немного отстаем физически. Мы все наверстаем и победа будет за нами, - поделился Арман Абильда.

Чемпионат по жекпе-жек среди детей в Петропавловске прошел впервые. Турнир собрал более 200 участников из 14 областей и городов Алматы и Астаны. Мангистаускую область, в частности, из Актау, Жанаозена и Бейнеу представили 44 спортсмена.Из актаусцев первых мест удостоились Айса Сарсенбай, Газиз Мурат. Берекет Кузенбаев, Бекзат Анатолий, Мухамбет Есполов и Абзал Суеубай удостоились серебряных наград. Бронзовые медали завоевали Куандык Кошкинбай, Дияс Шыналиев, Жаслан Тахир, Серижан Тилекбай, Адил Нурланов и Рахман Курмантаев.Жанаозенские спортсмены завоевали четыре золотые награды. Это Санат Егинбай, Жарас Тлепбай, Оразбек Лепесов и Шалабай Жарылгапов.Абилмансур Курманбаев, Жумалы Нурсат и Мурат Ыкылас из Бейнеу стали обладателями золотых наград. Кумисбек Балишанов и Ерназ Жанболатулы удостоились вторых мест. На третьей ступени пьедестала расположились Нурсултан Толеубаев и Бакдаулет Кусайын.Имея в копилке 23 медали, сборная Мангистау заняла первое общекомандное место.