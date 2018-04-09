Ильдар Ягъяев из Актау завоевал четыре награды на кубке России по стритлифтингу

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Ильдар Ягъяев занял три первых и второе места на открытом кубке по армлифтингу, стритлифтингу и многоповторному жиму.Стритлифтинг — это силовой вид спорта, включающий в себя два упражнения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.- Открытый кубок России по стритлифтингу собрал очень сильных атлетов. Меня пригласили на эти соревнования, как двукратного чемпиона Казахстана по стритлифтингу. Была очень сильная конкуренция, но мне удалось завоевать три первых места и одно второе, - рассказал Ильдар Ягъяев.В подтягиваниях с отягощением спортсмен из Актау не только завоевал первое место, но и установил рекорд федерации стритлифтинга России, а также получил звание «Мастер спорта международного класса» по стритлифтингу. Подтянулся спортсмен 18 раз с дополнительным весом 32 кг.В упражнениях на брусьях результат спортсмена составил 107,5 кг.- На этих соревнованиях я получил возможность принять участие в чемпионате восточной Европы, который пройдёт в августе. Хочу сказать спасибо Арарату Гуляну, президенту федерации стритлифтинга России, за организацию и проведение такого важного для развития спортсменов мероприятия, - рассказал Ильдар Ягъяев.