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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 21:16

Просмотров: 134

Спортсмены из Актау стали призерами чемпионата РК по пауэрлифтингу

Из пятерых мангистауских атлетов трое завоевали призовые места на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу, прошедшем в Текели Алматинской области с 1 по 9 апреля. Соревнования проходили по правилам всемирной организации IPF. Об этом по прибытию в аэропорт Актау рассказал Арман Рыскали, тренер призеров.

Бексуюн Айтуов с тренерами Салаватом Садвакасовым (слева) и Арманом Рыскали. Фото предоставлено А.Рыскали
Среди юношей в категории до 53 кг Шынгыс Елжанов занял второе место, установив рекорд Казахстана в сумме 370 кг. В категории 57 кг среди женщин серебряную медаль выиграла Анастасия Бганцева. Набрав в сумме 300 кг, Анастасия установила норматив мастера спорта. Среди юниоров до 83 кг бронзовую медаль завоевал Айтуов Бексуюн в сумме 555 кг.

- Хочу отметить, что Бексуюн впервые участвует в чемпионате РК, несмотря на это, он не растерялся и боролся до конца. Замечу, что мой подопечный боролся с восемью соперниками, среди которых трое – призеры Азии. До норматива мастера спорта Бексуюну не хватило 70 кг. В итоге Бексуюн вошёл в тройку лидеров. Нарулу Шакирову и Бахтияру Даргулу желаю таких же успехов на следующих чемпионатах, - сказал Арман Рыскали.


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