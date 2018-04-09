Спортсмены из Актау стали призерами чемпионата РК по пауэрлифтингу

Бексуюн Айтуов с тренерами Салаватом Садвакасовым (слева) и Арманом Рыскали. Фото предоставлено А.Рыскали

Среди юношей в категории до 53 кг Шынгыс Елжанов занял второе место, установив рекорд Казахстана в сумме 370 кг. В категории 57 кг среди женщин серебряную медаль выиграла Анастасия Бганцева. Набрав в сумме 300 кг, Анастасия установила норматив мастера спорта. Среди юниоров до 83 кг бронзовую медаль завоевал Айтуов Бексуюн в сумме 555 кг.



- Хочу отметить, что Бексуюн впервые участвует в чемпионате РК, несмотря на это, он не растерялся и боролся до конца. Замечу, что мой подопечный боролся с восемью соперниками, среди которых трое – призеры Азии. До норматива мастера спорта Бексуюну не хватило 70 кг. В итоге Бексуюн вошёл в тройку лидеров. Нарулу Шакирову и Бахтияру Даргулу желаю таких же успехов на следующих чемпионатах, - сказал Арман Рыскали.