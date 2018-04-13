Асема Кайбуллаева из Актау завоевала золотую медаль на международном турнире по вольной борьбе

Асема Кайбуллаева. Фото предоставлено Александром Мухалевым

Международный турнир среди девушек по вольной борьбе завершился сегодня, 13 апреля, в Туркестане. В нем приняли участие 350 спортсменок из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.



Спортивную честь Мангистауской области защищала воспитанница спортивной школы по вольной борьбе Асема Кайбуллаева.



Асема выступила в весовой категории 46 кг. Спортсменка провела четыре схватки и во всех одержала победу, не оставив шансов своим соперницам.



- Асема с легкостью справилась со своей задачей и оправдала надежды тренерского состава. Огромную благодарность за подготовку к соревнованиям хочу выразить тренерам Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой и управлению спорта за возможность участия в данных соревнованиях, - отметил Александр Мухалев.