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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 207

Асема Кайбуллаева из Актау завоевала золотую медаль на международном турнире по вольной борьбе

Воспитанница спортивной школы по вольной борьбе представила Мангистау на международном турнире по вольной борьбе среди девушек. Об этом рассказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Асема Кайбуллаева. Фото предоставлено Александром Мухалевым
Международный турнир среди девушек по вольной борьбе завершился сегодня, 13 апреля, в Туркестане. В нем приняли участие 350 спортсменок из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Спортивную честь Мангистауской области защищала воспитанница спортивной школы по вольной борьбе Асема Кайбуллаева.

Асема выступила в весовой категории 46 кг. Спортсменка провела четыре схватки и во всех одержала победу, не оставив шансов своим соперницам.

- Асема с легкостью справилась со своей задачей и оправдала надежды тренерского состава. Огромную благодарность за подготовку к соревнованиям хочу выразить тренерам Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой и управлению спорта за возможность участия в данных соревнованиях, - отметил Александр Мухалев.


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